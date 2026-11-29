Juan Pérez 29 NOV 2026 - 19:27h.

El técnico alemán se aleja de lo que hace el conjunto blanco

El único 'pero' de Dani Olmo tras la goleada del Barcelona en Riazor: "Varias semanas buscándolo"

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La sonada victoria del FC Barcelona ante el RC Deportivo pesa aún más tras la derrota del Real Madrid ante el Alavés por todo lo que supone en pos del liderazgo en la clasificación, y Flick no duda en mirar para otro lado. El tsunami informativo que busca el cauce entre las decisiones del entrenador blaugrana y el sorprendente resultado del equipo de Mourinho pasa por rueda de prensa, tanto como lo hace la certificación de la nueva lesión de Frenkie de Jong.

La primera pregunta al técnico alemán en Coruña tenía una invitación a lanzar un dardo al Real Madrid, pero por ahora Flick evita la confrontación y no entra ahí. Su afirmación sobre la intrascendencia sobre la derrota del conjunto blanco es clara, porque se aleja al afirmar que no toma decisiones según los resultados de su gran perseguidor. De hecho el propio Flick afirma que no vio el partido, simplemente miró el resultado cuando el encuentro ya acabó.

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En el caso de Frenkie de Jong la situación es grave por la continuidad de la baja, aunque Flick no ha dado ninguna pista más allá de esclarecer que el holandés está tocado: "Creo que está lesionado. Tenemos que ver la importancia de la lesión y mañana lo veremos", afirma mientras se intuye que el jugador, que se someterá a las pruebas médicas el lunes en la Ciutat Esportiva, no estará disponible para el partidazo del miércoles ante el Atlético de Madrid.

Con respecto al partido Flick esboza que el equipo no ha estado bien al inicio, pero ha sabido manejar la situación como tantas veces esta temporada: "Desde el primer minuto teníamos que estar ahí y lo habíamos hablado. Nos han costado los primeros diez minutos después del gol, pero luego hemos vuelto a controlar el partido y hemos estado bien en el 1-2", aclara sin dejar de alabar a los suyos.

Sobre el estilo de los suyos, y no hay más que ver por ejemplo cómo llegan los goles de Raphinha, el peso del estilo de juego va al manejo y al fútbol: "Tenemos la calidad para controlar el balón y en algunas situaciones tenemos que ser más serios. Tenemos que jugar con calma y asociarnos. Tenemos que mover el balón y al rival, y en el tercer gol se ha visto. Si tenemos el espacio necesario, debemos aprovecharlo", aclara. Una reflexión final que ahora coloca en lo más alto la jornada intersemanal.