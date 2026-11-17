Fran Fuentes 17 NOV 2026 - 13:28h.

Ambos exfutbolistas participaron en un encuentro de leyendas frente al América en México

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El Atlético de Madrid venció al América de México en el partido de leyendas disputado ayer. Al término del partido, Diego Godín compareció junto a David Villa. Dos de las piedras angulares del título de LALIGA del 2014 que se reencontraban y que compartieron unos momentos muy emotivos, cargados de amistad y de buenas sensaciones. Aunque el charrúa aprovechó para tirarle una pulla en tono de broma al 'Guaje', hablándole con mucho respeto dada su condición de consejero en representación del fondo de inversión Apollo.

"Es una responsabilidad jugar con uno de los jefes del Atleti", bromeaba Godín, ante las risas de David Villa. "Lo de siempre, es un honor, un placer, un orgullo volver a vestir esta camiseta, reencontrarnos con amigos, con excompañeros y bueno, se disfruta muchísimo. Hoy tuvimos la chance de disfrutar en el campo, pasar rato fuera juntos y bueno, y aquí en México también hay mucha afición del Atlético de Madrid, los otros nos reciben con mucho cariño también y mucho respeto así que es un placer venir aquí", comentaba el uruguayo sobre el partido de leyendas.

Unas sensaciones que compartía el delantero asturiano: "Un placer representar al Atleti, yo creo que es el primero, espero que de muchos, de un partido de leyendas cruzando el charco, el Atleti. Lo que dice Godín, la verdad que somos todos amigos, en nuestra época en el Atlético de Madrid y nuestro paso en el Atlético de Madrid, el partido ha sido una pasada, el poder volver a jugar un ratito al fútbol juntos me ha recordado muchas cosas, hoy tiraba yo los córneres y cada vez que tenía que tirar un córner me venía el gol en el Camp Nou del señor Diego Godín, que nos dio la liga y bueno, te vienen grandes recuerdos, pero lo que dice él sobre todo ya no solo en el campo, el rato que hemos estado en el hotel, ahora esta noche cenando, bueno, creo que es bonito y bueno, unos días fantásticos. Dar la gracia a toda la gente de México, que nos ha apoyado desde el primer día y bueno, esperamos volver y volver a vestir la camiseta y ojalá podamos mantenernos físicamente decente para seguir jugando", anhelaba.

Por otra parte, David Villa reconocía su sorpresa de que muchos aficionados del Atlético de Madrid estuvieran despiertos a altas horas de la madrugada viendo a muchos de sus jugadores históricos: "Para nosotros es un placer que haya mucha gente trasnochada para ver el partido, seguro que memorias, igual que nosotros tenemos grandes memorias de nuestros compañeros, ellos también como aficionados, pues volver a vernos jugar, aunque ahora tenemos grandísimos jugadores, pero siempre se puede echar de menos a jugadores antiguos y un placer, un placer haber ganado el partido también que es importante para que nuestros aficionados se vean contentos y lo que digo, ojalá sea el primero de muchos y podamos seguir representando a Atleti por todo el mundo en estos partidos de leyendas", aseguraba.

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Diego Godín también mostró su orgullo por volver a vestir los colores del Atlético de Madrid: "Los llevo con mucha alegría, mandar un abrazo a todos los atléticos que estuvieron desde España a altas horas de noche apoyándonos y bueno, yo siempre lo digo, nuestro gran capital aquí es nuestra afición, el gran premio que nos llevamos después de nuestra carrera es el cariño de la gente, el reconocimiento que nos siguen dando día a día, cuando yo voy a Madrid por ejemplo, igual que están el día a día ahí y bueno, eso habla de que miles de atléticos hayan mirado el partido y habla del cariño que nos tienen, la nostalgia que deja poder ver a esos jugadores y nada, mandarles un abrazo muy fuerte", sentenciaba.