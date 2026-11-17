Lucas Gatti 17 NOV 2026 - 09:42h.

La visita de Simeone a la concentración de Argentina esconde una relación muy especial con Lionel Scaloni

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EzeizaLa visita de Diego Simeone al entrenamiento de la Selección Argentina no pasó inadvertida. El entrenador del Atlético de Madrid estuvo este domingo en el predio de Ezeiza en Buenos Aires, donde compartió un momento con Lionel Scaloni y mantuvo una charla futbolística con él. Dos entrenadores que, más allá de sus diferentes recorridos y experiencias, comparten una manera de entender el fútbol y mantienen una muy buena relación personal.

El vínculo entre ambos tiene una historia de respeto y reconocimiento mutuo. Scaloni no ocultó su admiración por el trabajo que viene realizando Simeone al frente del Atlético de Madrid y destacó especialmente el acompañamiento que tuvieron en distintos momentos de sus carreras.

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Ante la consulta en conferencia de prensa de ElDesmarque por la visita del Cholo, el técnico de la Albiceleste aseguró: “Simeone y yo tuvimos esa ayuda de habernos soportado en momentos de dificultad. Él lo necesitó menos porque ganó bastante, le fue bien desde el inicio y el trabajo que está haciendo es magnífico”, explicó Scaloni.

Además del reconocimiento profesional, existe una cercanía que les permite compartir miradas sobre el juego. Ambos hablan el mismo idioma futbolístico, entienden la importancia del funcionamiento colectivo y tienen una concepción del fútbol en la que la intensidad, el compromiso y la competitividad ocupan un lugar central.

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Al referirse puntualmente al encuentro que mantuvieron en Ezeiza, Scaloni contó cómo fue la conversación y valoró la posibilidad de tener cerca al entrenador del Atléti: “Hablamos de fútbol, comentamos muchas cosas. Tiene además a varios jugadores argentinos en su club. Es un placer tenerlo cerca para charlar. Muy buena visita, y ojalá siga viniendo o yo yendo a visitarle”.

Scaloni y Simeone, una relación especial

La presencia del Cholo también tuvo un componente especial por su relación cotidiana con varios futbolistas argentinos que integran el plantel del Atlético de Madrid, entre ellos su hijo Guliano. Un punto de conexión más entre los dos entrenadores y una oportunidad para intercambiar opiniones sobre el presente de los jugadores y el fútbol en general.

En esa charla se ha hablado también de Julián Álvarez, el centrodelantero titular de seleccionado argentino, que ha marcado en la derrota 1-2 contra Uruguay, y del Colchonero también. Además, hablaron de la lesión del Cuti Romero, de rivales y otros aspectos futbolísticos. “Yo he ido a molestarle a Madrid, él ha venido aquí, no a molestar... Encantado de que venga y de charlar con él de fútbol. Tiene nuestro idioma futbolístico, hablamos igual, nos entendemos muy bien y, más allá de que él está en un club y yo en la selección, queremos lo mejor. Él quiere lo mejor para Argentina”, sentenció..

El encuentro dejó en evidencia la buena sintonía entre dos técnicos argentinos que construyeron caminos importantes en el fútbol europeo y que hoy son referencias desde sus respectivos lugares. Scaloni, al frente de la Selección campeona del mundo, y Simeone, consolidado como uno de los entrenadores más importantes de la historia reciente del Atlético de Madrid, comparten respeto, admiración y una misma pasión por entender el fútbol desde el trabajo.