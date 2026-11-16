Basilio García Sevilla, 16 NOV 2026 - 21:56h.

El lisboeta guarda con cariño la camiseta que intercambió con el icono futbolístico de su país

La autodefinición de Félix Correia: "Soy muy bueno tácticamente"

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El fichaje de Félix Correia fue de los que más desapercibidos pasó en un primer momento, pero ha acabado siendo de los más rentables hasta el momento para José Ignacio Navarro y, por ende, para el Sevilla FC. Tras dar muchas vueltas por el mundo, el lisboeta es feliz en la ciudad, en el club y no descarta continuar.

En su entrevista en exclusiva con ElDesmarque se ha definido como futbolista, ha hablado de su futuro y, además, se ha defendido de las críticas de parte de la afición del Lille que aplaudió su marcha a pesar de sus espectaculares números en el tercer clasificado de la liga francesa. Ahora, toca conocerle un poco más a fondo, pulsar su opinión sobre lo que ha sucedido en su país con Cristiano Ronaldo y que nos cuente aspectos más personales sobre él y la relación con sus compañeros.

El test de ElDesmarque para Félix Correia

- Un compañero para compartir habitación: Ejuke.

- Un ídolo de su infancia: Robinho.

- Pensaba que sería Ronaldo: Cristiano Ronaldo era un de mis ídolos también, pero Robinho para mí era el que me gustaba más, me encantaba.

- Por cierto, ¿cómo ha vivido el adiós de Cristiano Ronaldo a la selección? Sí, Cristiano es una leyenda, para mí es una leyenda y estuve con él en la Juventus también, teníamos una buena relación ahí. Tengo que decir, personalmente, gracias por todo, porque es una leyenda no solo nacional sino internacional también, pero tenemos solo que agradecerle por todo.

- Un sevillista histórico que recuerde: Un histórico… tenía a Daniel Carriço, recuerdo a Fernando que jugó en el Oporto antes de venir aquí. Beto también. ¿Quién más? Rakitic, Banega también y Navas.

- Un estadio en el que aún no haya jugado, pero le gustaría jugar: En España, el Camp Nou. Y me gustaría jugar en Liverpool, en Anfield.

- El estadio que más le ha alucinado: El Bernabéu.

- La camiseta más preciada que ha intercambiado: La de Cristiano.

- Un recuerdo del Sevilla de su niñez: Ganar la Liga Europa ¿A la Roma?

- Su primera vez en el Sánchez-Pizjuán: Fue muy especial, la gente muy caliente, apoya, muchos cánticos... Me gusta mucho jugar ahí y fue muy especial.

- ¿Hasta dónde va a llegar este Sevilla? No lo sé, pero ahora pienso solo partido a partido. Nuestro objetivo es así, seguir sumando siempre y después, en los últimos 10 partidos miramos lo que tenemos y los últimos objetivos de la temporada.

- ¿Con quién se iría de tapas al centro de Sevilla? Con Isaac y Carmona.

- ¿Y a quien se llevaría a conocer Lisboa? A Fofana.

- En una palabra, Sevilla, ciudad, es ... Caliente.

- Lisboa, ciudad, es... Bonita.

- Y el Sevilla FC es… Grande.