Basilio García Sevilla, 16 NOV 2026 - 14:03h.

"Me gustaría", la respuesta de Félix a la pregunta sobre si va a seguir en el Sevilla

La autodefinición de Félix Correia: "Soy muy bueno tácticamente"

Compartir







El inicio de temporada de Félix Correia está siendo esperanzador. Juega siempre, se compenetra a la perfección con Gabriel Suazo en la banda izquierda, ha metido dos goles, dado una asistencia y provocado un penalti. ¿Quién da más?

Pero lo cierto es que la cesión que cerró José Ignacio Navarro fue simple, sin opción de compra alguna, pero como los futbolistas juegan donde quieren, o al menos eso dice el tópico, el portugués de momento tiene claro que seguir en el Sevilla es una opción más que probable, tal y como ha expresado en su entrevista en exclusiva con ElDesmarque.

- ¿Va a seguir en el Sevilla?

- No lo sé, me gustaría, me gustaría, pero no lo sé, aún falta mucho para el final de temporada. Cuando lleguemos al final de temporada, vamos a ver, pero ahora solo miro en mis partidos, qué puedo controlar, qué puedo mejorar y después al final hablamos.

- No tiene opción de compra, pero supongo que hay modo de arreglar eso.

- No lo sé, porque mi agente habla con la gente, con el presidente, y no lo sé. Pero pienso que sí, que puedo quedarme aquí. Como dije, tengo solo que enfocarme aquí, en que puedo estar bien, continuando con goles y asistencias y después al final lo hablamos todo.

- Tras tantos cambios de clubes, este puede ser el lugar en el que quedarse varios años.

- Sí, espero que sí, pero el fútbol es eso, el fútbol es así, tengo un poco de experiencia, he pasado por muchos clubes jóvenes, tengo un poco de experiencia, pero sí, vamos a ver.

Sus opciones de ser internacional

Félix Correia atendió a este medio en pleno parón internacional. Llegó a jugar en la sub 19 de Portugal, pero encontrar un hueco en la selección que ahora comanda Jorge Jesús es francamente complicado. Sin embargo, el sevillista tiene opciones en Santo Tomé y Príncipe o en Cabo Verde, la gran revelación del último Mundial en el que fue la única selección a la que España no ganó.

- En esta parada por las selecciones, sigue en Sevilla. ¿Qué perspectivas tiene de ser internacional? ¿Portugal o África? ¿Lo valora?

- Sí, claro, es una posibilidad. Aún no vi esa posibilidad, pero, tengo Portugal, que es una gran selección. Puedo ir a Cabo Verde también, que habló conmigo también, pero al final tengo que pensar solo aquí en Sevilla, que puedo mejorar, estar bien y después las cosas vienen naturalmente.

- ¿Está siguiendo también a Cabo Verde?

- Sí, sí. En Cabo Verde en los últimos dos o tres años está ahí muy bien, tiene un buen proyecto, tiene gente allí que ha cambiado las cosas y en el Mundial he estado muy bien.