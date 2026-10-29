Alberto Cercós García 29 OCT 2026 - 06:35h.

Raphinha y Rodri cogen las riendas del vestuario para dejar atrás las dos últimas derrotas

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El FC Barcelona busca pasar página después de encadenar dos derrotas que han encendido las alarmas en el vestuario. En plena pequeña crisis de resultados, los azulgranas han celebrado una comida de conjura para hacer piña, analizar lo sucedido y recuperar las sensaciones que les habían permitido firmar una buena temporada. José Álvarez ha desvelado en El Chiringuito algunos de los detalles del encuentro, en el que hubo un ambiente distendido dentro de las circunstancias, aunque los acontecimientos de la mañana habían enrarecido ligeramente el día. La comida fue una barbacoa y el fútbol, como no podía ser de otra manera, centró buena parte de las conversaciones, con Raphinha y Rodri como los líderes.

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Una comida con dos líderes y un Hansi Flick en segunda plana

En ese encuentro también quedaron señalados los dos grandes líderes del vestuario azulgrana. "Los dos líderes son Raphinha y Rodri ahora mismo en el Barça", explicó el periodista, diferenciando sus perfiles: "El más pasional, entre comillas, podríamos decir, es Raphinha, y el más táctico es Rodri". Álvarez también quiso poner el foco en Frenkie de Jong, aunque matizó que su papel había cambiado recientemente: "Hasta hace una semana, no jugaba. A partir de ahora vuelve a ser uno de los de dentro de la plantilla".

Un mensaje que refleja la importancia de recuperar efectivos y voces de peso en un momento delicado. Además, cabe destacar el espacio que ha dejado Hansi Flick a sus jugadores, quedándose en un claro segundo plano y dando rienda suelta a que Raphinha y Rodri asumieran los galones.

Durante la comida, los jugadores hablaron de fútbol, recordaron que el Barça sigue líder y, sobre todo, se dieron ánimos para revertir la situación. La plantilla también asumió su parte de responsabilidad en las dos derrotas, señalando errores propios: falta de intensidad, pases fallados que no habían sido habituales durante la temporada y presiones mal ejecutadas. El mensaje compartido fue claro: "Sin esos errores podemos ganarlo todo". Según explicó José Álvarez, los futbolistas consideran que tienen plantilla y argumentos para volver a competir al máximo nivel. Ahora toca demostrarlo sobre el césped y convertir la conjura en resultados.