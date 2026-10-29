Fran Fuentes 29 OCT 2026 - 00:25h.

El presentador se solidariza con las víctimas del accidente de trenes sucedido en Toledo

La plantilla del Betis pone su granito de arena para ayudar a los afectados por el accidente de tren de Toledo

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El accidente ferroviario ocurrido en Toledo ha conmocionado al mundo del deporte, que se ha volcado con las víctimas y sus familiares en una jornada marcada por el dolor. Desde los mensajes de condolencia de clubes y futbolistas hasta la ayuda prestada por aficionados del Rayo Vallecano a los afectados, el fútbol español ha mostrado su lado más solidario ante la tragedia. En este contexto, Josep Pedrerol abrió la última emisión de El Chiringuito con un mensaje de apoyo a los afectados y una reflexión sobre la dificultad de hablar de fútbol con normalidad en un día tan complicado.

"Buenas. Una noche complicada, un día muy complicado para todos. Durante toda la jornada me planteaba si tenía sentido hacer este Chiringuito, si tiene sentido hablar de fútbol, el Balón de Oro, la resaca del Barça-Madrid. ¿Os resultaría una frivolidad hablar de algo así en un día tan importante, con 68 muertos, 77 hospitalizados, 15 de ellos muy graves, y desaparecidos? El accidente ferroviario entre Urda y Los Yébenes", arranca.

En este sentido, Josep Pedrerol ha enviado su mensaje de apoyo a todas las víctimas: "Desde aquí, lo primero, un abrazo muy fuerte a los familiares de las víctimas y mucho ánimo a los heridos. Seguramente la vida nos obliga a continuar. Será difícil mantener el tono habitual. No veréis un Chiringuito como el de siempre. No estamos para grandes discusiones, ni debates con gritos, ni músicas que nos alegren la noche, porque no toca. Queremos un ambiente en el que nos sintamos cómodos", explica.

Por último, explica que el programa es algo con un tono positivo y de diversión, pero eso no tiene cabida en un día tan duro como hoy: "El Chiringuito, al final, es la pasión del fútbol y también el estado anímico de cada uno de los que hace este programa. No apetecía mucho hacer el programa, pero hablaremos también de fútbol porque así nos toca en el mundo del deporte. Se han solidarizado con las víctimas y los heridos y se han volcado. Este es un ejemplo: Paula ha reflejado un poquito lo que es la solidaridad del mundo del deporte con las víctimas y los familiares", sentenció.