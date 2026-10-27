Pepe Jiménez Sevilla, 27 OCT 2026 - 19:12h.

El zaguero firmó un excelente encuentro ante Osasuna

La madurez de Kike Salas: "Que te juzgue todo el mundo sin poder decir 'soy inocente'..."

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Si alguien se ganó el aplauso y el cariño del Sánchez-Pizjuán este pasado lunes en la cita del Sevilla ante Osasuna ese fue Kike Salas. El zaguero blanquirrojo volvió a firmar un encuentro notable, secó a Budimir y, de paso, dejó numerosas acciones de una tremenda calidad, llevándose no solo el halago de sus compañeros en el vestuario, sino también en público: "Una pasada lo tuyo".

Porque han sido múltiples compañeros e incluso excompañeros los que han querido apoyar a Kike Salas tras su excelente encuentro ante Osasuna dejándole algunos comentarios en sus redes sociales. El zaguero, como de costumbre, compartió varias imágenes del encuentro y sus amigos hicieron el resto.

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Jugadores como Isaac Romero, José Ángel Carmona, Juan Iglesias, Odysseas Vlachodimos o incluso excompañeros como Juanlu Sánchez o Alberto Flores, aplaudieron públicamente el encuentro realizado por Kike Salas con diferentes comentarios.

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Uno de los más llamativos fue el de José Ángel Carmona, que sin utilizar palabra insinuó con varios emoticonos que Kike Salas estaría pronto en la Selección Española.

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Cabe recordar que, aunque no entró ni en la prelista, Luis García Plaza ya dijo claramente antes de la última concentración de la Selección que Kike Salas tenía nivel para ir con España, aunque la realidad es que el reciente y múltiple éxito del conjunto dirigido por Luis de la Fuente no lo pone nada fácil.

La tarea no será sencilla, pero Kike Salas está demostrando que se encuentra, posiblemente, en el mejor momento de su carrera y si sigue así, a buen seguro, no solo será Luis de la Fuente el que le llamará para la Selección, sino también algún gran club para intentar sacarle de Sevilla antes de que el precio aumente considerablemente.

Por el momento, su fútbol y su sonrisa, por suerte para el Sevilla, se mantienen en Nervión.