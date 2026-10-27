Pepe Jiménez Sevilla, 27 OCT 2026 - 16:37h.

El escrito recoge, además, cánticos contra el árbitro

Nervión no olvida la polémica del Bernabéu: "El buen sevillista, siempre antimadridista"

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El Sevilla, su polémica en el Santiago Bernabéu y el Real Madrid aún trae consecuencias para los del Sánchez-Pizjuán. LALIGA ha emitido este martes su habitual escrito de denuncias por cánticos "que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante" y, en el mismo, ha dedicado un pequeño sector a Nervión y sus quejas contra el equipo madrileño.

Porque este pasado lunes, en mitad del encuentro entre el Sevilla y Osasuna, se pudo ver una pancarta en Gol Norte en la que se podía leer "el buen sevillista, siempre antimadridista", situación que provocó por unos minutos una serie de cánticos contra el Real Madrid, recordando así lo ocurrido en el Bernabéu la pasada semana.

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LALIGA no lo ha omitido y, junto a algunos insultos contra el árbitro -iniciados justo después de la patada de Catena a Isaac Romero-, ha completado las líneas dedicadas al Sevilla esta semana.

Así denuncia LALIGA los cánticos recogidos en Sevilla:

"1. En el minuto 33 de partido, aficionados locales, ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de la grada Gol Norte, entonaron de manera coral y coordinada durante aproximadamente doce (12) segundos el cántico: “¡Que sí, que sí, que puta Real Madrid!”.

2. En el minuto 53 de partido, aficionados locales, ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de la grada Gol Norte, entonaron de manera coral y coordinada durante aproximadamente doce (12) segundos el cántico: “¡Árbitro cabrón!”.

Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado.

El Club proyectó un mensaje de condena y rechazo en los videomarcadores del Estadio ante este tipo de actos, pidiendo que cesaran los comportamientos intolerantes como medida de reacción a los cánticos ofensivos descritos".