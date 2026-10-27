Pepe Jiménez 27 OCT 2026 - 18:40h.

El CTA considera que era una acción con alta carga interpretativa

Dani Raba, tras la alternativa de Aguirre: "Estamos conociéndolo pero ha cambiado la dinámica"

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La última derrota del Valencia ante el Villarreal tuvo absolutamente de todo. La desgraciada cita vivida en Mestalla contó con goles, oportunidades desaprovechadas y, como es habitual, alguna polémica que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) se ha encargado de analizar y publicar este martes en 'Tiempo de Revisión'. Para el citado comité, lo de Raba no debió ser penalti.

Junto al análisis de un par de jugadas correspondientes a El Clásico y otra acción vivida en el último encuentro del Espanyol, el CTA incluye en su lista de revisión de LALIGA EA Sports el penalti señalado este pasado fin de semana tras un claro pisotón sobre Raba.

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La acción, que no fue considerada por el colegiado de campo de primeras, fue señalada posteriormente tras la intervención del VAR, algo que según el CTA no debería haberse producido ya que se trata de una infracción "con elevada carga interpretativa", por lo que la decisión del árbitro debía prevalecer.

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Cabe recordar que el VAR llamó al árbitro para comunicarle el pisotón e incluso el colegiado solicitó varias repeticiones o diferentes tomas al no estar demasiado convencido, aunque finalmente pitaría el penalti.

"¿Me lo puedes dar con intensidad, por favor?", decía el árbitro antes de que la sala VOR se lo ofrecen a velocidad normal, a lo que Quintero pregunta: "¿Esa es la mejor que tenemos, ¿verdad, Toca?". "Sí, tenemos más, pero esta es la mejor", le respondían antes de que el árbitro de campo sentenciase con: "Genial, pues nos vamos con penalti y amarilla, ¿vale?".

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A diferencia de este penalti, el CTA no entra a valorar la expulsión de Gueye -que en principio merece poca discusión ante la claridad de las imágenes-, por lo que al menos parece que el comité cree que árbitro y VAR en Mestalla acertaron con la tarjeta roja al jugador del equipo amarillo.