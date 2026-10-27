Unai Alba vuelve a casa: Refuerzo para la portería del Valencia CF procedente del Barça

David Torres Valencia, 27 OCT 2026 - 18:01h.

Se formó en Paterna, fichó por el Barça y ahora regresa a Mestalla

El plan de Braulio Vázquez: tener un cuerpo técnico fijo en el Valencia CF, Darío Navarro es el ejemplo

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Braulio Vázquez sigue con su plan para reorganizar la estructura deportiva del Valencia CF. El director deportivo continúa incorporando profesionales que conocen el funcionamiento del club y reforzando las diferentes áreas, con especial atención a la Academia y a la conexión entre los equipos. Una hoja de ruta que ya comenzó a tomar forma con la incorporación de Darío Navarro y que ahora suma una nueva pieza para trabajar con los guardametas. El siguiente movimiento es el regreso de Unai Alba, que vuelve a la Ciudad Deportiva de Paterna después de casi tres años en el FC Barcelona. El preparador de porteros ya se ha despedido del club azulgrana y regresa a la entidad donde comenzó su trayectoria en los banquillos tras colgar los guantes.

Unai Alba vuelve a Paterna para reforzar la portería

El Valencia CF, tal y como ha avanzado el diario As y ha podido confirmar ElDesmarque, incorpora a Unai Alba (Oyarzun, 1978) para trabajar junto a Andoni Ochotorena como preparador de los porteros del primer equipo y de la Academia. Firmará, inicialmente, hasta el próximo 30 de junio y se incorporará a los entrenamientos este miércoles. Alba se encontraba trabajando con el Barça Atlètic, al que llegó en diciembre de 2023 tras abandonar el Valencia. Su salida de Barcelona abre ahora la puerta a un regreso a Paterna, donde trabajó desde julio de 2014 hasta finales de 2023.

Su trayectoria como técnico está estrechamente ligada al Valencia. Comenzó en la Academia como coordinador y preparador de porteros, pasó por los equipos juveniles y trabajó con el VCF Mestalla en diferentes etapas. En diciembre de 2023 dio el salto al filial barcelonista, donde trabajó con entrenadores como Rafa Márquez y Juliano Belletti.

Antes de iniciar su carrera como entrenador, Alba fue portero profesional. Pasó por equipos como el Eibar, el Barakaldo, el Athletic Club, el Hércules, el Orihuela y el Alcoyano, entre otros, y llegó a jugar en Primera División con el conjunto alicantino. Se retiró en 2014, año en el que comenzó su etapa en Paterna.

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Un refuerzo para el cuerpo técnico de Aguirre

Su llegada amplía los recursos del Valencia en una parcela clave para el primer equipo y la cantera. Alba trabajará junto a Ochotorena y se integrará en la estructura propia de entrenadores del club.

Javier Aguirre había intentado incorporar a Joseba Ituarte, su preparador de porteros durante los últimos años, pero el Valencia solo autorizó la llegada de dos técnicos de su confianza: Toni Amor y Pol Lorente. El regreso de Alba refuerza así la apuesta por profesionales que conocen la casa y su metodología.