Pepe Jiménez 27 OCT 2026 - 18:24h.

El CTA, a cambio, sí aplaude la decisión con la mano de Balde

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El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha publicado este martes el habitual 'Tiempo de Revisión' y, como se esperaba, ha analizado varias de las jugadas más polémicas vividas en El Clásico este pasado fin de semana con luces y sombras: el árbitro también falló en el Camp Nou.

Aunque, como es habitual, el CTA no ha querido dejar en evidencia el trabajo de los colegiados sobre el césped ni en el VAR, sí reconoce un pequeño error del andaluz Martínez Munuera en el Camp Nou, señalando que el árbitro debió mostrar tarjeta amarilla a Cancelo en su pisotón a Diomande.

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En el césped, el árbitro no consideró la acción y desde el VAR tampoco consideraron necesario llamar al colegiado a pesar de las protestas del Real Madrid -Guti pidió incluso tarjeta roja-, pero para el CTA la falta debió ser señalada y debería haber llevado una tarjeta amarilla para Cancelo.

Según el citado comité, Cancelo impacta "de forma parcial" sin "fuerza excesiva ni brutalidad", por lo que la jugada no era de tarjeta roja y, por ello, no podía contar con la intervención del VAR.

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Donde sí ha defendido el CTA a Martínez Munuera y a todos sus ayudantes ha sido en la también solicitada mano de Balde en una acción con Kylian Mbappé. Según el comité, el balón impacta en la mano de manera fortuita y el brazo está en posición natural, por lo que se trata de una mano no punible.

A buen seguro, estas explicaciones no dejarán demasiado contentos a los aficionados del Real Madrid, que a pesar de la victoria continúan pensando que Joao Cancelo debería ser expulsado por su pisotón sobre Diomandé, pensando -en contra del argumento del CTA- que sí contó con la fuerza suficiente para ser considerado como roja.