El excandidato asegura que acudió al Metropolitano invitado "como madridista"

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Enrique Riquelme ha hablado por primera vez de su presencia en el derbi. El que fuera candidato a la presencia del Real Madrid estuvo el pasado domingo en el palco Metropolitano para presenciar el partido ante el Atlético de Madrid. Algo que, según contó posteriormente la Cadena Cope, no gustó nada a Florentino Pérez.

Según explicó el periodista Paco González en Tiempo de Juego, Florentino se enteró en el mismo estadio de que Riquelme también estaba allí. Y no le sentó nada bien. "En la comida en el antepalco entre directivas alguien le dice a Florentino que está invitado al palco presidencial Enrique Riquelme. Y Florentino monta en cólera y dice que se va, que como se cruce con él en algún momento, se va del palco. Florentino se queda al partido, pero monta una muy gorda", aseguraron en la Cope.

Enrique Riquelme explica su presencia en el derbi

Ahora, el propio Riquelme ha hablado por primera vez sobre esta situación durante una conferencia en la Universidad de Navarro. "No supe de la historia hasta después por la prensa", ha asegurado el empresario, que ha querido aclarar que estuvo invitado en el palco de honor "como madridista".

En cualquier caso, Enrique ha querido mandar un mensaje de unión y no ha querido entrar en polémicas: "Las elecciones han terminado y ahora tenemos que estar todos a una. Nada de turbulencia ni de ruidos innecesarios", respondió al respecto, intento que todos los focos se centren en la actualidad deportiva del Real Madrid.

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El empresario también habló sobre las polémicas arbitrales, pero no se quiso mojar demasiado: "El VAR está trayendo soluciones parciales y seguro que seguirá mejorando para que estas polémicas cada vez sean menores".

Además, también valoró la situación institucional del Real Madrid tras las elecciones del pasado mes de mayo: "El mayor lío que veo es de esa incertidumbre que estamos viendo. Hay que estar tranquilos para que los jugadores puedan centrarse en lo importante, que es meter goles y que no te metan".