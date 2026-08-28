Posibles alineaciones del Alavés - Villarreal para la jornada 3 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 AGO 2026 - 05:46h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Alavés y Villarreal de la jornada 3

Expertos arbitrales explican el penalti a Mikautadze y expulsión de Le Normand en el Atlético - Villarreal

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El Deportivo Alavés y el Villarreal CF se enfrentan en Mendizorroza en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de LALIGA EA Sports, fijado para este viernes 28 de agosto a las 21:30h. El conjunto babazorro llega a la cita con la moral alta tras arrancar el curso con paso firme, sumando cuatro puntos de seis posibles tras empatar 1-1 a domicilio frente al Rayo Vallecano en la fecha anterior. Por su parte, el submarino amarillo visita Vitoria en busca de su primer triunfo del campeonato, contando con dos puntos en la tabla tras cosechar dos empates consecutivos, el último de ellos un 2-2 en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

Posible alineación del Alavés

El Alavés mantendrá su dibujo 5-3-2 para intentar hacer valer el factor cancha y dar continuidad a su buen momento. Antonio Sivera defenderá la portería albiazul. En la retaguardia, Ángel Pérez repetirá en el carril derecho con Abde Rebbach en el izquierdo, acompañando en la zaga a Nahuel Tenaglia y Jonny Otto, mientras que en el centro se mantiene la duda entre Ville Koski, que terminó tocado en el último choque, o la entrada de Valentini. En la medular, Antonio Blanco y Pablo Ibáñez volverán a llevar el timón escoltados por uno entre Mikel Rodríguez y Denis Suárez. En el ataque, Toni Martínez se perfila como fijo, mientras que Lucas Boyé y Mariano Díaz, héroe del Alavés en estas dos últimas jornadas, disputan la plaza restante en la dupla ofensiva.

Posible once del Alavés frente al Villarreal:

Portero: Sivera

Defensas: Ángel Pérez, Tenaglia, Koski/Valentini, Jonny, Rebbach

Centrocampistas: Ibáñez, Blanco, Mikel Rodríguez/Denis Suárez

Delanteros: Toni Martínez, Mariano/Boyé

Posible alineación del Villarreal

El Villarreal saltará al césped de Vitoria bajo un esquema 4-2-3-1 dispuesto a sumar de tres por primera vez en la temporada. Luiz Júnior se afianza en la portería castellonense pese a la llegada de Gulacsi, la línea defensiva estará compuesta por Santiago Mouriño en el lateral derecho, Carlos Romero en el izquierdo, y la pareja formada por Juan Foyth y Renato Veiga en el eje de la zaga. En la sala de máquinas, Pape Gueye y Santi Comesaña serán los elegidos, situando por delante una línea de tres cuartos con Nicolas Pépé en un costado, Alberto Moleiro en el otro y uno entre Gerard Moreno y Ayoze Pérez en la mediapunta. En la punta de lanza, Georges Mikautadze volverá a ejercer de referencia goleadora.

Posible once del Villarreal frente al Alavés:

Portero: Luiz Junior

Defensas: Moruiño, Foyth, Veiga, Romero

Centrocampistas: Pépé, Comesaña, Gueye, Moleiro

Delanteros: Ayoze/Gerard, Mikautadze