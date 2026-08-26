Posibles alineaciones del Real Madrid - Real Sociedad para la jornada 1 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 26 AGO 2026 - 06:04h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Real Madrid y Real Sociedad de la jornada 1

José Mourinho se encuentra con los mismos problemas de Ancelotti, Xabi Alonso o Arbeloa en el Real Madrid

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El Real Madrid se mide a la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu en el encuentro aplazado correspondiente a la primera jornada de LALIGA EA Sports, fijado para este miércoles 26 de agosto a las 21:00h. El conjunto blanco afronta la cita con la moral alta tras lograr un triunfo ¡in extremis' por 1-2 frente al Espanyol en Barcelona, donde Carlos Espí se erigió como el gran héroe con el gol de la victoria. Por su parte, el cuadro txuri-urdin visita la capital con la necesidad de reaccionar tras caer derrotado por 1-0 frente al Real Betis en La Cartuja.

Posible alineación del Real Madrid

El Real Madrid estrenará el Bernabéu en la 26/27 con un 4-3-3 dispuesto. El cuerpo técnico no podrá contar por lesión con Éder Militão, Rodrygo Goes, Ferland Mendy, Raúl Asencio ni el joven Pitarch, mientras que Endrick se mantiene como duda y Aurélien Tchouaméni apunta a reaparecer en la lista. Bajo palos estará Thibaut Courtois, resguardado por una zaga compuesta por Marc Cucurella en el perfil zurdo, Ibrahima Konaté y Dean Huijsen en el eje central, y uno entre Trent Alexander-Arnold o Denzel Dumfries en el carril derecho. En la medular, Federico Valverde y Jude Bellingham junto a Bernardo Silva o Arda Güler si Mourinho decide dar descanso al luso. En el tridente ofensivo, Kylian Mbappé y Vinicius Junior liderarán el ataque con Yan Diomande, Brahim Díaz o el propio Güler en el extremo derecho.

Posible once del Real Madrid frente al Deportivo:

Portero: Courtois

Defensas: Trent/Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella

Centrocampistas: Valverde, Bernardo Silva/Güler, Bellingham

Delanteros: Diomande/Güler, Mbappé, Vinicius

Posible alineación de la Real Sociedad

La Real Sociedad buscará dar la sorpresa bajo un esquema de 4-3-3. Álex Remiro defenderá la portería donostiarra. En la línea defensiva, Jon Aramburu ocupará el lateral derecho, Sergio Gómez actuará en el perfil zurdo e Igor Zubeldia formará pareja de centrales junto al joven Jon Martín. En la sala de máquinas estarán, con la más que probable baja de Gorrotxategi, Luka Sucic, Yangel Herrera y Carlos Soler aunque no se descarta que Beñat Turrientes le arrebate la titularidad al croata. En la parcela ofensiva, Takefusa Kubo jugará por la derecha, mientras que en punta Mikel Oyarzabal podría seguir siendo dosificado y Orri Oskarsson ocuparía su lugar. En el costado izquierdo, Ander Barrenetxea y Gonçalo Guedes llegan mermados por molestias físicas, manteniéndose el atacante portugués como duda hasta última hora.

Posible once de la Real Sociedad frente al Real Madrid:

Portero: Remiro

Defensas: Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez

Centrocampistas: Sucic, Yangel, Soler

Delanteros: Kubo, Oyarzabal/Oskarsson, Barrenetxea