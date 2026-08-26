El mejor ataque es una buena defensa

Álvaro Borrego 26 AGO 2026 - 14:08h.

El Real Betis ha mantenido su portería a cero en los dos partidos, con un Álvaro Valles estelar y un nivel defensivo soberbio

El uno por uno del Betis y las notas del triunfazo contra el Valencia en Mestalla

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El Real Betis Balompié es el único equipo que -a expensas de lo que hagan FC Barcelona, Celta u Osasuna- ha mantenido su portería a cero en estos dos primeros compromisos ligueros. Un elemento clave sin el cual sería imposible entender las dos victorias del conjunto verdiblanco, en las que la labor defensiva ha sido fundamental para terminar sacando los partidos adelante. Un esfuerzo colectivo para el que han participado prácticamente la totalidad de los futbolistas que tenía a su disposición Manuel Pellegrini, quien ante el Valencia modificó por completo la retaguardia y a pesar de las rotaciones el buen funcionamiento defensivo no se ha visto mermado.

Lógicamente el nombre más destacado es el de Álvaro Valles. El guardameta ya fue fundamental para amarrar el triunfo contra la Real Sociedad, negándole el gol a Oskarsson a diez minutos del final con una sensacional parada. Más importante si cabe fue este martes, en Mestalla, con hasta tres intervenciones decisivas. La más clara, en las postrimerías de partido, sacando un pie heroico para evitar el empate de Sadiq.

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No obstante, sería imposible entender el buen funcionamiento defensivo sin la ayuda de sus compañeros. En Mestalla el entrenador revolucionó la defensa, cambiando a los cuatro de atrás, y el equipo no se mermó. Lejos de mostrar carencias, la pareja de centrales firmó un partido soberbio. Diego Llorente: 16 contribuciones defensivas. 8 despejes. 5 intercepciones. 3 tiros bloqueados. 2 recuperaciones. Valentín Gómez: 14 contribuciones defensivas. 100% de entradas ganadas. 9 despejes. 2 intercepciones. 3 recuperaciones. 6 duelos ganados.

La brillantez de los citados va en la línea de lo conseguido contra la Real Sociedad, con un Natan imperial en varias acciones decisivas. Y con Marc Bartra recuperando su mejor versión. 100% de duelos ganados por el suelo. 100% de duelos aéreos ganados. 7 despejes, 2 intercepciones, 3 recuperaciones. 11 contribuciones defensivas. No ha sido regateado una sola vez. 100% de acierto en entradas. El partido del central catalán fue un escándalo.

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Brotes verdes en una de las posiciones más cuestionadas del verano, ante la incertidumbre de si estos rendirían al nivel que exige el Real Betis actual. Si bien es pronto para tomar conclusiones, por el momento todos ellos han tenido un papel decisivo. Un desempeño colectivo sin el cual sería entender las dos victorias logradas y que esboza mayor seguridad a Manuel Pellegrini, que requerirá de todos los efectivos posibles para una temporada larga.