Posibles alineaciones del Espanyol - Real Madrid para la jornada 2 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 AGO 2026 - 06:02h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Espanyol y Real Madrid de la jornada 2

Los problemas que debe resolver José Mourinho en el Real Madrid: de las peleas a lo de Vinicius y Mbappé

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El RCD Espanyol recibe al Real Madrid en el RCDE Stadium con motivo de la segunda jornada de LALIGA EA Sports, en un choque fijado para el sábado 22 de agosto a las 21:30h. El conjunto perico afronta esta cita ante su afición con ganas de dar la sorpresa tras las buenas sensaciones dejadas en el estreno liguero frente al Levante con la victoria por 3 goles a 0. Por su parte, el cuadro merengue vivirá su primer choque oficial de la temporada tras aplazarse su encuentro de la jornada 1 ante la Real Sociedad (se jugará el 26 de agosto). Los blancos llegan a la cita tras cerrar su preparación en su último amistoso estival frente al Schalke 04, al que vencieron con solvencia por 0-3 con goles de Kylian Mbappé, Dean Huijsen y Carlos Espí.

Posible alineación del Espanyol

El Espanyol de Manolo González saltará al césped con un 4-2-3-1 y con pocos cambios en el once respecto a la primera jornada. El técnico no podrá contar con los lesionados Javi Puado y Kike García, sumándose la baja obligada de Leandro Cabrera, que deberá cumplir una sanción disciplinaria arrastrada de hace dos temporadas. Bajo palos estará Marko Dmitrovic, en la zaga estará Omar El Hilali en el carril derecho, Hinojo en el izquierdo, y la pareja de centrales será Clemens Riedel y Unai Núñez. En la medular, el doble pivote estará formado por Urko González y Edu Expósito, situando por delante a Javier Hernández en la mediapunta, siendo escoltado por Álex Calatrava y Tyrhys Dolan en las bandas. En la delantera, Roberto Fernández que viene de marcar un doblete frente al Levante en la primera jornada.

Posible once del Espanyol frente al Real Madrid:

Portero: Dmitrovic

Defensas: El Hilali, Riedel, Unai Nuñez, Hinojo

Centrocampistas: Urko, Edu Expósito, Javier Hernández, Calatrava, Dolan

Delanteros: Roberto

Posible alineación del Real Madrid

El Real Madrid de José Mourinho saldrá con un 4-3-3. Para el debut en LALIGA EA Sports, el técnico portugués no podrá contar con los lesionados Éder Militão, Rodrygo Goes, Raúl Asencio, Ferland Mendy y Thiago Pitarch. Respecto al once, en portería estará Thibaut Courtois y la línea defensiva contará con Marc Cucurella y Denzel Dumfries en los carriles, aunque Trent podría ser el elegido por el neerlandés. En los centrales, Dean Huijsen parece fijo y estará acompañado por uno entre Ibrahima Konaté o Antonio Rüdiger. En el centro del campo, Federico Valverde es la única pieza segura ya que tanto el pivote, con la disputa por la titularidad entre Bernardo Silva y Aurélien Tchouaméni y la mediapunta, con la pugna por el puesto entre Arda Güler y Jude Bellingham, no tienen una clara elección. En el ataque, Kylian Mbappé y Vinicius Junior liderarán el tridente, con Brahim Díaz partiendo como favorito por delante de Yan Diomande en el flanco derecho.

Posible once del Real Madrid frente al Espanyol:

Portero: Courtois

Defensas: Dumfries/Trent, Konaté/Rüdiger, Huijsen, Cucurella

Centrocampistas: Valverde, Bernardo Silva/Tchouaméni, Güler/Bellingham

Delanteros: Brahim/Diomande, Mbappé, Vinicius