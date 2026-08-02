David Torres 02 AGO 2026 - 13:13h.

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ValenciaEl Valencia CF sigue sacando a la venta diferentes asientos vip (de hospitality) para el Nou Mestalla. Salió el Diamond, así como diversos productos para ir al fútbol individuales o colectivos, y ahora ha puesto a la venta las butacas más futboleras que, además, son vip.

El Valencia CF sigue ampliando la comercialización de las zonas premium del Nou Mestalla. Tras sacar al mercado los exclusivos espacios hospitality de mayor nivel, el club ha presentado ahora el Silver Club, un nuevo producto de asiento individual situado en el centro del campo y pensado para aficionados y empresas que buscan una experiencia VIP más accesible. El anuncio coincide, además, con la reciente visita de Peter Lim a las obras del futuro estadio, la primera del máximo accionista en siete años, en un momento en el que el club acelera tanto la construcción como la explotación comercial del recinto.

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El Silver Club no representa la oferta hospitality más exclusiva ni la de mayor precio del Nou Mestalla. Ese escalón continúa reservado para productos como las Mediterranean Suites y otros espacios premium que el Valencia comenzó a comercializar meses atrás dentro de su estrategia para maximizar los ingresos del nuevo estadio. Con este lanzamiento, la entidad amplía el abanico de opciones para captar nuevos clientes antes de la inauguración del recinto.

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En el centro del campo

Ubicado en la zona central de la tribuna, el Silver Club ofrece un asiento individual con una visión privilegiada del terreno de juego y acceso a servicios exclusivos de hospitality. La experiencia incluye acceso a una sala VIP antes, durante y después de los partidos, servicio de restauración, atención personalizada y otras ventajas diseñadas para convertir cada encuentro en una experiencia diferencial. El producto está dirigido tanto a particulares como al tejido empresarial, uno de los pilares del plan de negocio del Nou Mestalla.

La comercialización de estos espacios forma parte de la estrategia con la que el Valencia pretende convertir el Nou Mestalla en un estadio generador de ingresos durante todo el año. Los palcos, las zonas hospitality y los acuerdos comerciales están llamados a desempeñar un papel clave en la rentabilidad del futuro recinto, que aspira a situarse entre los más modernos de Europa también desde el punto de vista de la explotación comercial.