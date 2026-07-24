Mestalla amanece con una enorme camiseta del Valencia CF

David Torres 24 JUL 2026 - 10:37h.

Campaña promocional

Así es, en directo, la nueva camiseta oficial del Valencia CF 2026-27

Una enorme camiseta del Valencia CF ha aparecido esta madrugada en Mestalla

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ValenciaEl Valencia CF presentó hace un mes su camiseta oficial para la temporada 2026-27. La prenda, que ya está a la venta en las tiendas oficiales, en las principales superficies comerciales y de forma online, vuelve a ser blanca, el color tradicional del Valencia CF, pero recupera detalles como el cuello de pico y toques granates; un color con un profundo significado histórico en la entidad. Las medias y el pantalón volverán a ser negros, aunque el equipo podrá vestir de forma puntual todo de blanco. En ese proceso, la marca de ropa que viste al Valencia CF hoy ha promocionado su primera camiseta poniendo una enorme en una de las esquinas de Mestalla y otra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, uno de los epicentros turísticos de la ciudad.