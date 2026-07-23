Redacción Valencia 23 JUL 2026 - 13:01h.

"El Valencia es un equipo en decadencia, mientras no cambie seguirá dando lástima vaya por donde vaya"

Santi Cañizares aboga por perdonar a Roberto Ayala por su puñetazo a Dani Olmo: "Tenemos la obligación"

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ValenciaPeter Lim ha estado de visita en la ciudad de Valencia, tras su paso por el Mundial de 2026 en el que España ha conseguido su segunda estrella, para ver en persona a la Directora de la Fundació VCF -Inma Ibáñez- y visitar las obras del Nou Mestalla, la futura casa del valencianismo. En esta visita ha estado acompañado por el Director General del Valencia CF -Javier Solís-, el Director de Operaciones e Infraestructuras del Club -Christian Schneider- y el CEO de Fútbol del Valencia CF -Ron Gourlay-. Obviamente, su presencia no ha pasado desapercibida para nadie y menos para un Cañizares siempre crítico con su gestión.

El empresario no visitaba Valencia desde finales de 2019. La última vez que asistió a un encuentro en Mestalla fue el 15 de diciembre de aquel año, cuando el conjunto valencianista se enfrentó al Real Madrid. Durante este prolongado periodo de ausencia se han sucedido las protestas contra su gestión. Las marchas, las pancartas y el ya habitual grito de “Peter, vete ya” en el minuto 19 de los partidos se han convertido en símbolos del descontento de una parte importante de la afición por la pérdida de competitividad deportiva del club.

Las palabras de Santi Cañizares sobre Peter Lim

Santi Cañizares, que ha aprovechado su presencia en El Partidazo de COPE para hablar y defender a su amigo y socio Fabián Ayala tras el puñetazo que le pegó a Dani Olmo y sus posteriores disculpas, también ha hablado del Valencia CF y de la visita de Peter Lim. "Me ha hecho hasta ilusión que viniera Peter Lim. Ya sabéis que en Valencia ilusiona mucho su presencia. Con sus actos le tenemos una fe ciega", ironizaba el cancerbero que, además, añadía que "el Valencia es un equipo en decadencia porque su gestión es decadente. Mientras no cambie la gestión o la derive en profesionales, el Valencia seguirá dando lástima vaya por donde vaya. Esa es la realidad".