Muere Carmelo Cedrún, la leyenda del Athletic que triunfó entre Lezama e Iribar

Juan Pérez 06 JUL 2026 - 11:10h.

El eje de los Once Aldeanos que ganó en Copa al exitoso Real Madrid campeón de Europa

La imbatibilidad de Unai Simón, un récord guinness en pleno Mundial

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El antológico guardameta del Athletic, Carmelo Cedrún, fallece a los 95 años con miles de historias a sus espaldas en una de las eras más sonadas de la historia rojiblanca. Con una liga y tres copas en su carrera, el portero defendió durante 14 años la portería zurigorri con gestas tan sonadas como la de los Once Aldeanos donde representó la gloria en un fútbol de barro que llena las vitrinas del club.

La portería del Athletic Club es una de las más históricas del fútbol español por nombres como el de Cedrún, que coloca su reflejo en la memoria en una época donde compartió espacio con Raimundo Lezama hasta hacerse con su puesto y posteriormente le cedió el testigo a Iribar. En ese altar aguanta el guardameta de Amorebieta-Etxano que levantó la famosa Copa de 1958 donde los Once Aldeanos tumbaron al Real Madrid campeón de Europa, además con una actuación memorable del guardameta en el mismo Santiago Bernabéu.

Carmelo Cedrún sumó 404 partidos desde su estreno el 15 de abril de 1951 frente al Sevilla, unos inicios en los que logró convencer al técnico Ferdinand Daucik para quitarle el puesto a Raimundo Lezama. Con una longevidad inaudita en una época donde el Athletic aguantó en la élite, el recuerdo de su físico es imponente. No sólo por la altura y el dominio del juego aéreo, sino por el control del mano a mano y la valentía para lanzarse a los pies de los delanteros en una época donde no era ni mucho menos común.

Ese mismo estilo lo guardó para su final en el Athletic, donde una lesión facilitó la entrada de 'El Txopo' Iribar, y poco después salió al Espanyol e incluso se arriesgó para cruzar el charco y probar en el Baltimore Bays de la National Professional Soccer League de Estados Unidos.

En una época donde tenía que verse las caras frente al FC Barcelona de Kubala y al Real Madrid de Di Stefano, Carmelo Cedrún fue algo más que un referente. De hecho tenía el récord de partidos consecutivos jugado en Liga, 132, hasta que Iñaki Williams lo superó en un partido que significó al mismo tiempo un homenaje para el guardameta.

Su despedida fue especial, además en el terreno de juego, porque en 1962 fue sustituido por Jose Angel Iribar en una representación plena de lo que ha significado siempre la portería en el Athletic. Un seguro de vida que hoy tiene la misma vida con el portero de la selección española, Unai Simón, campeón, uno de los capitanes y con un récord guinnes bajo el brazo de imbatibilidad en los Mundiales.

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Titular en la Copa del Mundo de Chile en los dos primeros partidos, Cedrún deja un recuerdo imborrable así como una continuidad familiar en su hijo Andoni Cedrún, también guardameta del Athletic. Una leyenda grabada a fuego en la historia del club.