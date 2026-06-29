María Trigo 29 JUN 2026 - 15:51h.

El delantero israelí se confiesa tras su breve etapa por el fútbol español la pasada temporada

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La etapa de Manor Solomon por el Villarreal fue muy efímera y estuvo cargada de polémica. Meses después de todo ello, el futbolista se ha sincerado en una entrevista en Sport 5, un medio de su país. El delantero israelí tiene muy mal recuerdo de su paso por el club amarillo y por España, donde recuerda sucesos como los que vivió en el Sánchez-Pizjuán. Llega ha reconocer que en sus primeros días en el estuvo "medio deprimido" y que había gente que ni le hablaba. Ha insistido que "me sentí ofendido. Cuando sientes que te están empujando hacia afuera, no quieres quedarte en un lugar como este".

Uno de los episodios que peor recuerda es como prácticamente todos los ignoraban: "Cuando vienes de Inglaterra, todo está arreglado. Cuando firmas, te envían mensajes de mil y un sitios. El de prensa, el director del equipo, el médico... Estás rodeado de gente. En España, nadie me hablaba, excepto el entrenador, que hablaba inglés. Por suerte, había un israelí que trabajaba allí y lo arregló todo por mí. Si no, estás solo. Y este es un club que juega en la Champions League. Así es como funciona. Había un marroquí en el vestuario y no me dio la mano. No venía a abrazarme después de los goles. No quería quedarme allí. Mentalmente fue difícil para mí desde el principio. Nunca había tenido eso en ningún equipo antes".

Manor Solomon y sus problemas por ser de Israel

Lo que más se le recriminó a Solomon es el hecho de que expresara su respaldo a la actuación del gobierno de Israel en Gaza tras los atentados del grupo terrorista Hamás en octubre de 2023. Eso le pasó factura en Inglaterra, pero en nuestro país fue peor: "En España, tan pronto como fiché, recibí decenas o cientos de miles de mensajes de odio. ‘Quémate’, ‘Muérete’, cosas sobre mi esposa".

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Por último, Manor Solomon recuerda en la entrevista lo que vivió en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán: "En el partido en Sevilla calenté frente a sus ultras y no pararon de insultarme ni un segundo. Me pusieron una bandera palestina en la cara, una bandera israelí manchada de sangre. No tienen ni idea de lo que estamos pasando ni de lo que realmente está sucediendo. Si me preguntas, te lo explicaré, si no vienes con mala actitud".