Basilio García Sevilla, 02 JUN 2026 - 22:16h.

El entrenador lamenta el fallecimiento de Asun Gorospe, una de las aficionadas más queridas por el alavesismo

El Sevilla no puede esperar más y José Ignacio Navarro y Luis García Plaza se reactivan

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Este martes ha fallecido Asun Gorospe, cariñosamente apodada como la ‘abuela del Alavés’, a los 88 años, una noticia que ha conmocionado a todos los aficionados babazorros y que ha transcendido de las fronteras alavesas. Uno de los afectados por la noticia ha sido Luis García Plaza, el hoy entrenador del Sevilla FC, que ha demostrado que es un profesional capaz de inundarse de la idiosincrasia del lugar por el que pasa.

El madrileño, que ya descansa en su periodo vacacional tras la incertidumbre de los últimos días, ha dedicado un emotivo mensaje a la ‘amama’ del Alavés, en la que aparece junto a ella, abrazándola, en una fotografía. “Siempre en mi corazón. Amama babazorra. D.E.P.”, ha compartido el entrenador sevillista en las redes sociales, en un mensaje ‘decorado’ con corazones blancos y azules, los colores del Deportivo Alavés.

Luis García Plaza llegó al Deportivo Alavés en mayo de 2022, recién confirmado su descenso, y un año más tarde, tras superar la promoción, devolvió al equipo a la Primera división, dejándolo décimo en su primera temporada. El 3 de diciembre de 2024, con dos temporadas más firmadas, fue destituido pese a que el equipo no ocupaba puestos de descenso. "Me marcho como un alavesista más", expresó en su adiós a Mendizorroza. Asun Gorospe estuvo junto a él el día de su despedida, fundiéndose en el emotivo abrazo que ilustra la foto que ha compartido en sus redes sociales.

La despedida del Alavés

“Hoy se nos ha ido una alavesista de toda la vida. Gracias por tantos años de apoyo y fidelidad a estos colores. Todo nuestro cariño para su familia y amigos”, ha señalado el Deportivo Alavés, que se despide de ella con un “siempre en nuestros corazones, Asun”, escrito en euskera.

Icónica aficionada del club, Asun estuvo desde que era pequeña defendiendo los colores alavesistas, viviendo en todos estos años tanto los momentos duros como los de gloria, con esos ascensos a Primera División como el de 2023-24, cuando se impusieron al Levante en la prórroga de la final de playoff. Fue aquel el sexto ascenso de la historia de la entidad, que desde entonces se mantiene en la máxima categoría, en la que en la presente campaña ha culminado con una meritoria decimocuarta posición.