Encuesta a la afición del Betis sobre el Sevilla-Real Sociedad: "Lo vi un poco raro"

Chema Borrero 05 MAY 2026 - 20:47h.

Disparidad de opiniones entre los béticos ante la situación del Sevilla, que depende de sí mismo para lograr la permanencia

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El triunfo del Sevilla FC hace que vuelva a depender de sí mismo para amarrar la permanencia. Una noticia fantástica para media ciudad, pero no tan buena para la otra mitad. Y es que la dualidad deportiva es una de las cosas más bonitas que tiene nuestra ciudad. Barrios, amistades e incluso familias divididas por un sentimiento futbolístico. Real Betis Balompié o Sevilla Fútbol Club. Como no podía ser de otra forma -y al igual que ocurriese al contrario hace más de una década- ahora son muchos los béticos que están pendientes de lo que haga su eterno rival. Los porcentajes se han reducido, pero la posibilidad de bajar a Segunda División sigue estando ahí. A raíz del partido contra la Real Sociedad se ha generado mucha disparidad de opiniones sobre la 'actitud' del rival y nuestro compañero Chema Borrero ha salido a la calle para testear el sentir de la parroquia verdiblanca.

¿Qué piensan los béticos del partido de la Real Sociedad? Puedes ver sus respuestas en el vídeo de arriba.