La entrada de los jugadores del Sevilla FC a la Ciudad Deportiva a toda velocidad

Álvaro Borrego 27 ABR 2026 - 11:30h.

García Plaza citó a la plantilla para una sesión de recuperación

¿Cómo está el golaveraje del Sevilla FC con sus rivales directos?

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Unas horas después del varapalo sufrido en El Sadar, Luis García Plaza ha citado a toda la plantilla en la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros Palacios para completar la habitual sesión de recuperación postpartido, antes del descanso que tendrán los jugadores este martes. Con el Sevilla FC sumido en puestos de descenso, la situación se ha vuelto límite en Nervión. A falta de cinco jornadas para el final de LALIGA el equipo ya no depende de sí mismo para lograr la permanencia y la amenaza del abismo cada vez es más real. Ya sin los insultos e improperios de la pasada madrugada, justo a la llegada de la expedición a la capital hispalense, las cámaras de ElDesmarque han recogido la llegada de los futbolistas al entrenamiento. Rostros serios y a toda velocidad con los coches. Fue la tónica habitual del plantel. Puedes verlo en el vídeo de arriba.