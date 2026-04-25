El calendario que le queda al Betis y a sus rivales directos por Europa

Álvaro Borrego 25 ABR 2026 - 12:52h.

Los de Pellegrini siguen dependiendo de sí mismos, aunque Celta, Getafe y Real Sociedad podrían recortarles puntos esta semana

El uno por uno del Betis y las notas del puntazo contra el Real Madrid en La Cartuja

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El empate logrado contra el Real Madrid afianza la quinta plaza del Real Betis, que sigue dependiendo de sí mismo para amarrar una posición que incluso podría dar un boleto para la próxima edición de la Champions League. Con esa incógnita por resolver, los de Manuel Pellegrini buscan como mínimo repetir clasificación europea por sexta campaña consecutiva. Un objetivo que está al alcance de su mano, siendo esta una jornada clave para sus aspiraciones. Getafe, Celta de Vigo y Real Sociedad, sus perseguidores más cercanos, aún tienen que disputar sus respectivos encuentros, por lo que los verdiblancos permanecerán muy atentos a lo que hagan.

Mirando el calendario, serán clave los partidos en La Cartuja. El Real Betis aún tiene que recibir a Oviedo, Levante y Elche. Mucho más complejas son sus salidas, al Camp Nou y frente a la Real Sociedad.

Conviene recordar que el Real Betis tiene el golaveraje ganado al Getafe e igualado con el Celta de Vigo, por lo que en caso de haber empate a puntos con los de Claudio Giráldez todo se decidiría por el cómputo global de goles anotados y goles recibidos. Es importante subrayar que los verdiblancos también se lo tienen ganado de momento a la Real Sociedad (3-1 en la primera vuelta), aunque los de Manuel Pellegrini todavía tienen que visitar el Reale Arena. En caso de concurrir en un triple o incluso cuádruple, el Real Betis de momento quedaría por encima, aunque todavía debe jugarse ese partido contra la Real Sociedad, donde a los verdiblancos les valdría al menos un empate.

El calendario de los rivales del Betis

Real Betis Balompié (5º con 50 puntos)

En casa: Real Oviedo, Elche y Levante.

A domicilio: Real Sociedad y FC Barcelona.

Getafe (6º con 44 puntos)

En casa: FC Barcelona, Rayo Vallecano, Mallorca y Osasuna.

A domicilio: Real Oviedo y Elche CF.

Celta de Vigo (7º con 44 puntos)

En casa: Elche, Levante y Sevilla FC.

A domicilio: Villarreal, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Real Sociedad (8º con 42 puntos)

En casa: Real Betis y Valencia CF.

A domicilio: Rayo Vallecano, Sevilla FC, Girona y Espanyol.

Athletic (9º con 41 puntos)

En casa: Valencia y Celta de Vigo.

A domicilio: Atlético de Madrid, Alavés, Espanyol y Real Madrid.

Osasuna (10º con 39 puntos)

En casa: Sevilla FC, FC Barcelona, Atlético de Madrid y RCD Espanyol.

A domicilio: Levante y Getafe.