Así retumbó La Cartuja con el cambio de Isco Alarcón

Álvaro Borrego 25 ABR 2026 - 00:05h.

El mediapunta reapareció cinco minutos después de su lesión y volvió a cambiar la cara del equipo

El uno por uno del Betis y las notas del puntazo contra el Real Madrid en La Cartuja

Compartir







La espera mereció la pena. Isco Alarcón regresa justo a tiempo para enderezar el rumbo del Real Betis, que sumó un punto de oro para seguir amarrado a la quinta plaza. El habilidoso futbolista malagueño volvió a pisar el césped de La Cartuja cinco meses después de aquella grave lesión ante el Utrecht en la Europa League, en esa desafortunada jugada con su compañero Sofyan Amrabat del pasado 27 de noviembre.

El mediapunta reapareció -y siendo crucial- en la victoria de la pasada jornada ante el Girona (2-3), en la que fue decisivo en los veinte minutos de los que dispuso, y este viernes ha sido recibido con una atronadora ovación en los prolegómenos del partido que el Betis disputa ante el Real Madrid. A 17 minutos del final, La Cartuja retumbó. Todo un estadio de pie para recibir a su mejor futbolista.

Y es que, como reconoció el propio Manuel Pellegrini, nada es casualidad. Su reaparición coincide con la mejoría del Real Betis, que ha sacado cuatro puntos posibles esta última semana. "Nada de lo de Isco es casualidad, tiene un talento innato, y a pesar de que está recuperándose, no es casualidad de que influya por su presencia en el equipo. Antes también ya merecíamos el empate. Lunin fue el mejor del Madrid y empatar en el último minuto deja un buen sabor de boca, pero creo que en términos generales merecíamos el triunfo", argumentaba el entrenador, que sigue siendo cauteloso con el estado de Isco Alarcón.

"Anímicamente está bien porque ya hace minutos en el partido. Al día siguiente los siente, tanto muscular como de fatiga. De apoco tendrá más minutos y todavía le falta para jugar más de 20 minutos pero cada semana vamos evaluando si mejora o no, pero su entrada junto a Gio nos dio más pausa para encontrar las ocasiones que tuvimos", añadía.