Redacción ElDesmarque Madrid, 14 ABR 2026 - 07:09h.

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Rubén Uría ha dicho que el Atlético de Madrid va a por todas: ganar la Copa del Rey y la Champions League

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El Atlético de Madrid se juega la temporada en una semana: los cuartos de final de la Champions League y la final de la Copa del Rey. En el primer asalto, los de Diego Pablo Simeone disputarán la vuelta de los cuartos de Champions contra el FC Barcelona mañana martes 14 de abril a las 21:00h en el Estadio Riyadh Metropoltiano con la ventaja del 0-2 de la ida. Por otro lado, la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad será el sábado 18 de abril a las 21:00 y podría suponer el primer título de Simeone desde la temporada 2020/21 donde el Atlético fue campeón de liga. Rubén Uría, en ElDesmarket, ha dicho que el equipo colchonero no va a elegir y que va a ganar las dos.