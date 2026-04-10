David Torres 10 ABR 2026 - 18:19h.

Dos jugadores del filial completan la expedición

Carlos Corberán: "Venimos de una semana muy jodida y somos conscientes de que esto aún no ha acabado"

Compartir







ValenciaEl Valencia CF disputará este próximo sábado, 11 de abril a las 16:15 horas en el Martínez Valero, su partido de la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS 25-26 frente al Elche CF. Un encuentro especial debido a que se celebrará la ‘Jornada Retro’ en la que los equipos de Primera y Segunda División lucirán equipaciones retro y jugarán con un balón único de la época. Lo hará sin cinco futbolistas que se quedan en Valencia por lesión: Julen Agirrezabala, José Copete, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y Unai Núñez, lesionado esta semana tras y como ha confirmado Carlos Corberán en sala de prensa. Ha sido un viaje "retro" ya que el equipo se ha desplazado en autobús dada la cercanía de la ciudad alicantina de Elche.

Los cinco futbolistas se han quedado fuera de la expedición que esta misma tarde ha partido en autobús desde la Ciudad Deportiva de Paterna hacia Elche, dónde se alojarán en el Hotel Port Jardín Milenio hasta la hora del encuentro. Completa la convocatoria el guardameta del filial, Vicent Abril y el central-lateral Rubo Iranzo y no hay descarte técnico. Apercibidos de sanción están Thierry Rendall y Largie Ramazani, dos futbolistas que, a priori, serán titulares ante el Elche.

PUEDE INTERESARTE Carlos Corberán explica por qué no ha jugado todavía Renzo Saravia y cuándo podrá debutar

Convocatoria del Valencia CF ante el Elche

El Valencia CF se ha concentrado en la Ciudad Deportiva de Paterna para viajar a Elche.

Estos son los jugadores que se han concentrado finalmente y que podrán participar este sábado en el choque correspondiente a la Jornada 31 de LALIGA.

Porteros: Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: ⁠Eray Cömert, César Tárrega, José Luis Gayà, Jesús Vázquez, Thierry Rendall y Renzo Saravia

Centrocampistas: Danjuma, ⁠Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Santamaría, Filip Ugrinic y Guido Rodríguez

Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Raba, Umar Sadiq y Lucas Beltrán.

Se lleva del filial: Vicent Abril y Rubo Iranzo

Bajas por sanción: No hay

Bajas por lesión: Agirrezabala, Foulquier, Diakhaby, Copete y Unai Núñez

Descartes técnicos: No hay