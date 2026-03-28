David Torres 28 MAR 2026 - 20:01h.

Ya ha entrado en tres convocatorias del primer equipo

Joel Fontanet, un central que ya conoce Corberán, le da un punto de oro al VCF Mestalla

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ValenciaEl Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación contractual con el jugador del VCF Mestalla Joel Fontanet. Fijo en el filial que dirigía Miguel Ángel Angulo hasta este martes, (y con el que ha jugado 14 partidos esta temporada), es uno de los ojitos derechos de Carlos Corberán, técnico del primer equipo, que lo ha citado hasta en tres ocasiones en LALIGA y que cíclicamente cuenta con él en los entrenamientos. El central catalán de 20 años continuará su formación en la Academia VCF tras la renovación. en la que cumple su segunda temporada

¿Quién es Joel Fontanet?

Joel Fontanet llegó a la Academia VCF en julio de 2024, aunque comenzó a competir en enero de 2025, ya con el alta federativa. Desde ese momento ha crecido hasta tener la oportunidad de ir convocado con el primer equipo. El central catalán, que cumple su segunda temporada en la entidad valencianista, está teniendo una temporada exigente a nivel liguero, pero completa su aprendizaje a pasos agigantados.

Procedente de la prolífica cantera de la Damm, llegó en edad juvenil al Valencia CF, dónde dio el salto el verano pasado al filial. Esta 25-26 es su primera temporada con el VCF Mestalla con el que hasta el momento ha participado en 14 partidos en el Grupo III de Segunda Federación y en la Premier League International Cup y ha anotado un gol. Óscar Sánchez, nuevo técnico del filial tendrá la oportunidad de seguir fogueándolo después de haber disfrutado de él en su mejor versión en juveniles.

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Joel es un central zurdo, alto, que va bien de en la marca. Es un futbolista que vive concentrado todos los partidos, inteligente con y sin balón.

Ya ha "tocado" la élite

Tras su renovación, Fontanet se mostraba orgulloso y explicaba, además, cómo es su experiencia al trabajar con el primer equipo. "Es otro ritmo, es otra cosa. Al final tienen esos detalles diferentes y por eso están allí. Eso te hace mejorar. Quieras o no, te das cuenta o no, te hace mejorar. Todo lo que pueda estar allí será bienvenido porque me hará mejor jugador y me hará progresar en esta estadio". El Valencia CF lo tiene atado.