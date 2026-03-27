Basilio García Sevilla, 27 MAR 2026 - 12:57h.

"El míster respeta mucho los rendimientos de cada uno y quien se lo gana juega en el campo"

Lo que Pau López no se esperaba del Betis: "Fue un regalo caído del cielo"

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Uno de los fichajes más llamativos del pasado verano en el Real Betis Balompié supuso el regreso de Pau López. El club verdiblanco ya había cerrado tiempo ha la contratación de Álvaro Valles y tenía en nómina a Adrián San Miguel, pero a Manuel Pellegrini siempre le ha gustado tener competencia en la portería y tres hombres que puedan optar a jugar, por lo que el gerundense dejó México para volver a enrolarse en la disciplina verdiblanca.

El meta catalán ha concedido una entrevista a El Correo de Andalucía en la que habla, precisamente, de la gestión que el chileno hace de la portería, en la que se van alternando los tres porteros, especialmente él con Valles. Pau López no habló con Pellegrini directamente antes de fichar, pero sí que Manu Fajardo le transmitió la idea del míster desde el minuto uno. “Hablé con Manu y sí que me transmitió que Manuel estaba encantado de que yo viniese al club”.

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“Me explicó un poco que sí, que estaba Álvaro, que estaba Adrián. Y que al final quien demostrara más en los entrenamientos iba a jugar. En ese sentido el míster no se casaba con nadie y creo que lo ha demostrado. Al principio empecé jugando yo, luego me lesioné y ahora juego a buen nivel. Y hasta que me tocó la oportunidad nueva. En ese sentido el míster respeta mucho los rendimientos de cada uno. Y al final quien se lo gana juega en el campo”, explica Pau López.

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Difícil jugar en el Betis. “Es un club que está creciendo y donde también cada vez es más complicado jugar, los jugadores que vienen son mejores. Estaba en mi peor momento deportivo de los últimos años. Llevaba muchos años con continuidad jugando y jugando a buen nivel. pero sí que la temporada pasada fue extraña. Estuve medio año en Girona, llegué cuando la Liga había empezado y no tuve oportunidad de entrar. Me marché a México y empecé jugando. Luego me lesioné y luego dejé de jugar. Entonces, fue una temporada extraña”.

El Betis le rescata. “Me refería al sentido de que en mi peor temporada deportiva me dio la oportunidad de jugar en el mejor Betis de los últimos años. Para mí fue un regalo y lo sigue siendo, porque yo cuando me fui del Betis nunca pensé que podría volver. Evidentemente que fue un año que disfruté mucho, pero creo que mi camino era seguir y no me arrepiento de la decisión que tomé. Se me quedó dentro eso de estar un poco más en este club, en esta ciudad. Me apetecía. Cuando se me dio la oportunidad de volver, me mostré agradecido, primero porque no me lo esperaba, y, siendo honesto, una cosa es que creyera que no era mi mejor momento y que a lo mejor no merecía esa oportunidad por lo que había hecho el último año, pero yo encantado, feliz y sabiendo lo que puedo dar al club. Una cosa no quita la otra”.