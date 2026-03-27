Carlos Reina, el canterano que convenció al Betis con solo 4 años

Álvaro Borrego 27 MAR 2026 - 14:12h.

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Este fin de semana se celebrará la Copa del Mundo Gañafote, uno de los campeonatos de fútbol base más reconocidos del planeta. El torneo está siendo retransmitido en directo por Mediaset Infinity y ElDesmarque realizará una cobertura especial del mismo. Esta casa traerá cada día varias historias singulares de algunos de los protagonistas. Jugadores como Carlos Reina, lateral izquierdo y uno de los máximos referentes del Alevín B del Real Betis, que lo firmó... ¡con tan solo cuatro años!

Carlos Reina es el alevín que más temporadas lleva ligado al Real Betis. La etapa prebenjamín no empieza hasta los seis años, pero el canterano ya acudía semanalmente a entrenar con cuatro y cinco años, llegando a compartir sesiones con niños que le superaban en edad, con lo que eso supone físicamente a esas edades.

Al no poder competir, dado que el Real Betis no tiene equipos a esas edades, aguardó durante dos años, realizando únicamente entrenamientos, hasta que pudo incorporarse a la categoría de prebenjamines. Como curiosidad, su hermano Marcos Reina también juega en la cantera bética, militando en filas del Prebenjamín B. Se da la casualidad que jugadores como Nico, Aitor, Mario García, Pedro o Gonzalo llegaron al club en prebenjamines, por lo que se conocen de prácticamente toda la vida.

La Copa del Mundo Gañafote, en Mediaset

El Real Betis participa este fin de semana en la Copa del Mundo Gañafote, uno de los torneos más prestigiosos del mundo y toda una referencia para el fútbol base. La edición de 2026 se celebrará en ocho provincias de Huelva y contará con 400 equipos llegados de todo el mundo, con representación de hasta 18 países distintos. Más de 5.500 jugadores, más de 40.000 visitantes y más de 20 sedes. Un evento que será retransmitido por Mediaset Infinity y que contará con una cobertura especial de ElDesmarque, reforzando así la imagen de la capital onubense.

La Copa del Mundo Gañafote 2026, que se celebrará entre este 27 y 29 de marzo, se consolida como uno de los mayores eventos de fútbol base de Europa, con clubes procedentes de países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Argentina o China, entre otros. Bayern de Múnich, PSG, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Chelsea, AC Milan, Real Madrid o FC Barcelona opositan a alzar uno de los títulos más prestigiosos de cantera, aunque mucho tendrá que decir también el Real Betis.