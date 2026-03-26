Diego Llorente, sobre el futuro de Pellegrini: "Yo le veo feliz"

Álvaro Borrego 26 MAR 2026 - 17:22h.

El central cree que el Betis debe tener la vía LIGA y la Europa League "abiertas hasta el final"

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Diego Llorente vuelve a ser feliz dentro de un terreno de juego. Una vez olvidados los problemas con las lesiones, el central se ha convertido en una pieza importante dentro de la rotación de Manuel Pellegrini, por delante incluso de Marc Bartra durante las últimas semanas, por lo que oposita a ser uno de los grandes puntales defensivos del Real Betis en uno de los tramos finales de temporada más ilusionantes que se recuerdan por Heliópolis. El defensa ha concedido una entrevista a los compañeros de Radio Sevilla en la que desgrana el momento actual del equipo y los objetivos que se marca la plantilla.

Cinco partidos sin ganar en LALIGA: "Hemos tenido grandes oportunidades para ampliar la distancia con la gente que viene detrás. Todos los equipos pasamos por buenas rachas, por rachas donde cuesta más conseguir las victorias, pero este parón puede servir de ayuda para tomar oxígeno, salir de esa racha que no conseguimos victorias y ahora, en los dos meses que quedan, volver a tope, sabiendo que cada partido será vital".

¿Centrarse en la Europa League o en LALIGA? "Esto es muy personal y cada uno tendrá su opinión. La mía, particularmente, he tenido temporadas en otros equipos donde te jugabas todo en una final, con otros equipos podía ir a la Champions a través de LALIGA. Nosotros tenemos una plantilla larga y las dos vías debemos tenerlas abiertas hasta el final. Luego ya se verá cómo se consigue el objetivo, pero no debemos jugarnos todo a una carta, porque puede que te salga bien y puede que te salga mal".

Qué tiene el Betis: "A nivel de masa social y afición es algo completamente distinto. Cuando vas fuera te sorprenden, ya sea en Cádiz o Grecia. No hay diferencia, siempre ves a gente que te sigue a todos lados. Es un apoyo brutal para nosotros y nosotros sabemos que tenemos esa responsabilidad de devolver toda esa ilusión que depositan en nosotros. Ahora estamos vivos, al principio muchos habríamos firmado llegar así a inicios de abril y ahora es cuando se jugará todo. Ya no hay gente de arriba o gente de abajo".

El futuro de Pellegrini: "Siempre he dicho lo mismo. Lo que más me sorprendió de él es capear cualquier temporal. No es una persona que se salte los momentos buenos ni que se venga abajo en las malas. Sabe la plantilla que tenemos, confía en sus jugadores y cualquier momento menos bueno lo maneja con naturalidad, sabiendo que hay una plantilla muy buena y unos recursos que saca provecho de ello. No le veo especialmente afectado o que pueda cambiar su estilo y eso es algo bueno, porque en un club como el Betis, que muchas veces vives de cero a cien y de cien a cero... es importante para el jugador. Siempre estamos rodeados de ruido y en el día a día, que es lo que cuenta, intenta transmitir esa tranquilidad".

Diego Llorente ve a Pellegrini en el Betis la próxima temporada: "Yo lo veo feliz. Si llegó a un acuerdo para renovar es porque ambas partes quieren que siga. Sí que es verdad que desgasta un puesto como el entrenador del Betis, pero le veo bien y concienciado de lo que viene por delante".

La mala fortuna con las lesiones: "Nosotros en el día a día intentamos no pensar en la gente que falta, porque todos los equipos que tienen baja, pero en nuestro caso es verdad que hemos tenido bajas sensibles toda la temporada. No recuerdo una jugada donde dos jugadores de un mismo equipo se lesionen. Son situaciones un poco extrañas. Lesiones muy delicadas porque no se rompe un hueso, suelda y ya está. Afecta a ligamentos, tobillos... son cosas más complejas. El equipo intenta no pensar mucho en eso, pero cualquier retorno es bienvenido. Isco está haciendo todo lo posible todos los días para volver y ayudarnos en este tramo final de temporada, pero no podemos estar pensando en quién falta o quién nos podría ayudar".

Su expulsión ante el PAOK: "Es un rebote causado por una falta de rigor y el establecer un orden o que siempre piten lo mismo. Se vio el otro día en el derbi madrileño, hay días que es residual y hay veces que no. A los defensas nos lo ponen muy difícil. Los árbitros deben saber que en el fútbol en ciertas situaciones no puedes medir, vas al límite y evidentemente si el delantero tira y luego la jugada te lleva a que chocas con él... Lo que me molesta más es que no se pitará siempre igual. Ese día el VAR decidió llamarle y cuando te ponen la pantallita a cámara lenta, la foto te mata".