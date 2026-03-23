La portería a cero, un mal endémico del Betis en 2026

Álvaro Borrego 23 MAR 2026 - 13:06h.

El Betis ha dejado su portería a cero únicamente en 3 de 18 partidos

Optimismo, pero también realidad

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El Real Betis atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. Con solo tres puntos de quince posibles, el conjunto verdiblanco es el segundo equipo de LALIGA que menos ha sumado en las últimas cinco jornadas, igualando así la peor racha de Manuel Pellegrini desde que firmó por el club. Más de un mes sin ganar en la competición doméstica, desperdiciando así varias ocasiones de oro para haber sentenciado de manera virtual la quinta plaza. Mucha culpa de esta mala racha la tiene la vulnerabilidad defensiva de la plantilla, siendo la que más goles encaja de los seis primeros clasificados.

De los 18 partidos disputados en este 2026, el Real Betis solo ha dejado su portería a cero en tres ocasiones. Contra el Panathinaikos en La Cartuja, frente al Villarreal y en el Metropolitano. Además, en siete partidos ha recibido más de un gol, muchos de ellos llegados por errores bastante evitables.

Basta con comparar las estadísticas para poner en contexto el mal momento defensivo del equipo. El Levante, en posición de descenso, ha dejado su portería a cero este año las mismas veces que los verdiblancos... pero con cinco partidos menos.

Durante las últimas semanas de competición el entrenador ha realizado todo tipo de probaturas, dándole minutos al cien por cien de sus jugadores defensivos. Bartra, Llorente y Natan -el más regular- han ido alternando titularidades en el centro de la retaguardia. Con el nuevo rol de Aitor Ruibal en ataque tanto Ángel Ortiz como Héctor Bellerín han tenido minutos. En el lateral izquierdo, ante la imposibilidad de jugar jueves y domingo de Ricardo Rodríguez, el técnico probó sin efecto a Junior Firpo y a Valentín Gómez, pero ninguno ha terminado de convencer.

Ahora, con dos semanas de parón por delante, Manuel Pellegrini está obligado a corregir algunos conceptos, cortar la sangría defensiva y darle empaque al equipo, que a buen seguro necesitará de esa solvencia para lograr los objetivos.