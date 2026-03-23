Cuatro ascensos en cuatro años para el Betis C

Álvaro Borrego 23 MAR 2026 - 14:12h.

El conjunto dirigido por Capi logró su cuarto ascenso en cuatro años

Optimismo, pero también realidad

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La cantera del Real Betis Balompié no para de dar éxitos. Si hace unos días se festejaba el campeonato de la Copa del Rey Juvenil, este fin de semana se consumaba el ascenso del Betis C a Tercera Federación. Se materializa así el cuarto ascenso consecutivo del segundo filial verdiblanco, que empezó en 2022 en 3ª Andaluza y desde entonces no ha parado de batir registros. El conjunto dirigido por Jesús Capitán, Capi, vencía al Atlético Espeleño (3-1), sellando de manera matemática, y con cinco jornadas de antelación, la primera plaza, poniendo así el broche de oro a la temporada. Solo ha perdido un encuentro y empatado dos, el resto se cuenta por triunfos. 71 goles a favor y solo 24 en contra, siendo el equipo que más goles anota y el que menos recibe.

El Betis C desapareció hace quince años, con Miguel Guillén en la presidencia, y en verano de 2022, de la mano de Haro y Catalán, se anunció su refundación. Empezó batiendo récords en Tercera Andaluza y cuatro años después ya está en Tercera Federación. Cuatro ascensos en cuatro años. Entre sus filas ha destacado especialmente Pedro Clute Junior, con 17 goles en 23 partidos, e Iker Amores, que también debutó con el Betis Deportivo.

"No es fácil hacer lo que están haciendo, pero es impresionante. A nivel de juego, a nivel de resultados, una división con grandísimos equipos, alguno venía de Tercera Federación. El grupo es muy bueno, todos han encajado muy bien. Trabajar con ellos es magnífico", argumentaba Capi para los medios del club.

El próximo reto será todavía más ambicioso, aunque el nivel de la Tercera Federación será mucho más elevado y no será un camino plácido como en los cuatro años anteriores. Este curso se han jugado el todo por el todo equipos como el Ciudad de Lucena, el Dos Hermanas, la Balompédica Linense, el Utrera o el San Roque de Lepe, clubes acostumbrados a coquetear con divisiones superiores.

Competir en una categoría nacional permitirá acelerar su evolución, dado que el nivel de exigencia y competición será aún mayor. Un aval para seguir alimentando al primer equipo con talento formado en casa. Este ascenso supondrá un gran paso a nivel de formación, dado que se reducen las distancias entre el Betis Deportivo y el Betis C, que a partir de la temporada podrían estar incluso separados por una categoría si se termina materializando el descenso de los de Dani Fragoso. Un elemento a tener en cuenta y que podría ayudar a promocionar a jugadores desde el segundo hasta el primer filial.