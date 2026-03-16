Las pruebas descartan una posible lesión de Natan

Álvaro Borrego 16 MAR 2026 - 15:46h.

El brasileño se echó al suelo y notó algunas molestias contra el Celta, pero las pruebas han descartado cualquier lesión

Tú decides en qué bando estás

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Natan de Souza podrá estar frente al Panathinaikos. Aún con el sabor agridulce del empate frente al Celta de Vigo, el Real Betis realizó su habitual entrenamiento de recuperación a puerta cerrada, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, como pistoletazo de salida a la preparación del trascendental duelo del próximo jueves. Una de las grandes ausencias de la sesión fue el central brasileño, quien acudió a realizarse unas pruebas médicas para evaluar las molestias que sintió este domingo.

El defensa hizo saltar las alarmas en la segunda mitad frente al Celta de Vigo. Natan tuvo que echarse al suelo por culpa de unas molestias. Los servicios médicos le preguntaron si se encontraba en condiciones de terminar el partido y el brasileño dio su beneplácito para seguir sobre el césped. Finalmente pudo terminar los 90 minutos, aunque este lunes se le ha sometido a diversas pruebas para ver si podía tener algún alcance más negativo.

Y según avanzaban los compañeros de ABC, las pruebas han descartado que exista algún problema que le impida jugar este jueves. De esta manera, Natan de Souza estará disponible frente al Panathinaikos, aunque será su evolución la que determine si está para salir de inicio o no.

Su presencia es especialmente importante, dado que Diego Llorente no podrá jugar por sanción. El central es, de largo, el futbolista con más minutos esta temporada (2932'), demostrando ser una pieza insustituible para Manuel Pellegrini. Ha jugado el 86% de los minutos totales disputados hasta la fecha y ha estado disponible en todos los encuentros, salvo en el que le tocó cumplir sanción en LALIGA o los que el entrenador le dio descanso, sin sufrir ningún tipo de lesión.