Uno por uno del Mallorca ante el Real Betis: Virgili y Muriqi, los mejores en la derrota en Son Moix

El Mallorca cayó derrotado ante el Real Betis en el encuentro que cerraba la jornada dominical de la 24ª fecha de LALIGA. Los bermellones no fueron capaces de sumar en la visita del equipo de Manuel Pellegrini, que se llevó los tres puntos gracias a los goles de Abde y Bakambu. Muriqi puso emoción con el 1-2.

Los titulares del Mallorca ante el Real Betis

Leo Román (5): no estuvo del todo acertado en el despeje del disparo de Antony que originó el 0-1. Aparte, dejó alguna buena intervención.

no estuvo del todo acertado en el despeje del disparo de Antony que originó el 0-1. Aparte, dejó alguna buena intervención. Pablo Maffeo (4,5): no tuvo su mejor noche. Vio la cartulina amarilla en la segunda parte. Sale en la foto del primer gol, pues el rebote en su cuerpo habilitó a Abde.

no tuvo su mejor noche. Vio la cartulina amarilla en la segunda parte. Sale en la foto del primer gol, pues el rebote en su cuerpo habilitó a Abde. David López (6,5): buen partido para consolidarse en el centro de la defensa. Su cuarto consecutivo sumando 90'. Evitó bajo palos y con la cabeza el 1-3.

buen partido para consolidarse en el centro de la defensa. Su cuarto consecutivo sumando 90'. Evitó bajo palos y con la cabeza el 1-3. Martin Valjent (5) : aun encajando dos goles, no fue de lo peor en la defensa mallorquinista.

: aun encajando dos goles, no fue de lo peor en la defensa mallorquinista. Johan Mojica (3,5): no encima a Antony en el gol, le deja mucho espacio y eso le condena. Queda señalado también en el 0-2, pues Bakambu le gana la espalda. Subió la banda en varias ocasiones.

no encima a Antony en el gol, le deja mucho espacio y eso le condena. Queda señalado también en el 0-2, pues Bakambu le gana la espalda. Subió la banda en varias ocasiones. Omar Mascarell (4,5): no tuvo incidencia en el juego y fue relevado en el descanso.

no tuvo incidencia en el juego y fue relevado en el descanso. Samú Costa (5,5): durante la primera parte mostró un gran despliegue físico.

durante la primera parte mostró un gran despliegue físico. Sergi Darder (6,5): buena actuación en el mediocentro balear. Puso un gran centro a Muriqi en el 1-2.

buena actuación en el mediocentro balear. Puso un gran centro a Muriqi en el 1-2. Mateo Joseph (4,5): bastante desaparecido en el ataque mallorquinista. Relevado en el intermedio.

bastante desaparecido en el ataque mallorquinista. Relevado en el intermedio. Jan Virgili (7,5): fue el principal generador de juego un fin de semana más. Muy desequilibrante, volviendo loco a Ruibal. Tuvo una ocasión muy clara, en la que se le escapó el último control, y un cabezazo en los últimos minutos que se escapó por no mucho.

fue el principal generador de juego un fin de semana más. Muy desequilibrante, volviendo loco a Ruibal. Tuvo una ocasión muy clara, en la que se le escapó el último control, y un cabezazo en los últimos minutos que se escapó por no mucho. Vedat Muriqi (8): en la primera parte no tuvo apenas protagonismo. Sí en la segunda, cuando marcó un auténtico golazo de cabeza. Además, tuvo otras tantas ocasiones. También vio la amarilla por simular un penalti.

Los suplentes bermellones en Son Moix

