Álvaro Borrego 12 FEB 2026 - 10:50h.

El chileno no marca desde el 5 de octubre de 2025

La falta de gol está siendo el principal hándicap del Sevilla FC esta temporada. Las más que evidentes carencias goleadoras han supuesto todo un lastre para la plantilla, que de contar con mayor acierto entre sus delanteros bien tendría a día de hoy un botín que le brindaría mayor oxígeno en la clasificación. Únicamente Akor Adams ha estado, en cierta medida, al nivel de las expectativas, sumando él solo (6) las mismas dianas que los otros tres arietes juntos. Si bien Maupay se estrenó con gol en Mallorca, jugadores como Isaac Romero y Alexis Sánchez aún no han visto portería en este 2026, de ahí que hayan pasado a ser la tercera e incluso la cuarta opción para Matías Almeyda.

Si preocupante está siendo el nivel del canterano, más decepcionante si cabe son las prestaciones que viene ofreciendo Alexis Sánchez, quien ha superado ya los cuatro meses sin ver portería. Un rendimiento que, por otra parte, era esperable, dado que venía de un año en blanco en Italia, tras perderse media temporada por lesión y no convertir gol en ninguno de los 14 partidos que disputó entre enero y junio con el Udinese. El chileno no marca un gol desde que lo hiciera el pasado 5 de octubre contra el FC Barcelona. Demasiado tiempo.

Lo cierto es que Alexis Sánchez cayó de pie en Sevilla y por momentos aportó ese compromiso que tanto se echaba en falta en la plantilla. El chileno fue protagonista en el inicio de curso, participando con dos goles y una asistencia en los primeros cinco compromisos. Matías Almeyda lo calificó como "un ejemplo para sus compañeros" y por momentos parecía vivir una segunda juventud, pero la acumulación de minutos derivó en molestias físicas y desde entonces su nivel no ha vuelto a ser el mismo. Oportunidades no le han faltado. Ha participado en todos los encuentros que ha estado disponible, pero la realidad difiere mucho de lo que vimos entre septiembre y octubre. Ya son cuatro meses sin gol... y los primeros pitos empezaron a aparecer.