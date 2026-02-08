David Torres 08 FEB 2026 - 09:09h.

Ha elevado las prestaciones del Valencia CF, que puede renovarlo unilateralmente dos años

El Valencia CF negocia ya las renovaciones de dos titulares de Carlos Corberán: "Estamos hablando con sus agentes

ValenciaStole Dimitrievski está en la cima de su carrera. La lesión de Julen Agirrezabala le ha permitido al meta de Kumanovo, Macedonia, ser a sus 32 años el dueño y señor de la portería del Valencia CF. Con él, el conjunto de Mestalla ha mejorado sus números defensivos antes de recibir al Real Madrid en Mestalla en el partido estrella de la jornada 23. Es una de las explicaciones de la tímida mejoría del equipo en la competición y el motivo por el cual el Valencia CF, tal y como reconoció Ron Gourlay, ya se ha reunido con sus agentes para tratar su renovación.

Stole Dimitrievski, el hombre de la Copa

Pese a caer eliminados en cuartos de final, Dimitrievski ha dado un gran nivel para la portería che. En cuatro partidos solo ha encajado dos goles y el Valencia ha marcado diez obteniendo dos porteríasa cero. En los dos partidos que ha recibido gol (Cartagena y Athletic) lo "compensó" parando un penalti en cada uno de los choques, convirtiéndose en el portero que más penaltis ha parado de la competición (2). En todos los partidos que ha jugado acumula un 75% de tiros parados llegando a las 9 atajadas de entre los 12 tiros que le han realizado.

Si se extrapola a LALIGA, pese a venir de perder 2-1 frente al Betis, con la presencia de Dimitrivski en la portería, el Valencia ha mejorado. Solo ha perdido un partido de los cuatro donde ha participado el macedonio. Con Stole en la portería el Valencia ha ganado el 50% de los partidos, ha dejado la portería a cero en el 25% de las ocasiones y solo ha perdido un 25% de los partidos. Con Julen Agirrezabala, la cifra de derrotas es del 44.4% de los partidos y en 18 encuentros solo han ganado 3 (solo 1 más que Stole con 14 partidos más).

Mejoría en LALIGA

En LALIGA desde el octavo, que es la Real Sociedad hasta el último, que es el Oviedo solo hay doce puntos y cualquier resultado cambia las posiciones de manera ostensible. El hecho es que, desde que Dimitrievski se ha hecho dueño de la portería de los doce equipos, ocho tienen peor dinámica que ellos y con dos victorias y un empate en los últimos cuatro partidossolo Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madridy Real Sociedad han conseguido más puntos que los de Corberán.

Siempre se "sale" ante el Madrid: penalti parado a Bellingham, expulsión a Vinicius...

De los siete encuentros que ha jugado de titular Dimitrievski contra el Madrid ha ganado uno y empató dos. En las derrotas siempre ha tenido actuaciones destacables como la del año pasado en Mestalla donde le paró un penalti a Jude Bellingham, este domingo baja. Con él de local el equipo siempre ha marcado gol y entre todos los encuentros alcanza una media de 0.9 goles anotados.

Esta jornada frente al Madrid, jugará su segundo partido como portero che. La temporada pasada paró el 60% de los disparos (3/5) entre los que se encuentran el mencionado penalti a Jude Bellingham, al margen de "expulsar" a Vinicius de Mestalla. En esta ocasión ninguno de los dos estará en el coliseo valencianista.

Partido difícil el que se espera frente al Madrid, pero si hay un estadio que no le gusta a los blancos es Mestalla, ya lo dijo Arbeloa, y si hay un portero que siempre pone las cosas difíciles ese es Dimitrievski.