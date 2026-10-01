Redacción ElDesmarque Madrid, 01 OCT 2026 - 11:11h.

El guardameta caboverdiano explica cómo el interés constante de los aficionados ha afectado a su rutina y también a la intimidad de sus padres

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Vozinha vivió en el Mundial 2026 el momento más importante de su carrera, pero ese éxito también le ha cambiado la vida de una forma que no esperaba. El portero de Cabo Verde, de 40 años, se convirtió en uno de los nombres propios del torneo tras sus actuaciones ante España y Uruguay. Su popularidad se disparó hasta superar los 28 millones de seguidores en Instagram, aunque tres meses después reconoce que la fama le ha arrebatado la tranquilidad. En una entrevista con The Observer, el guardameta ha explicado cómo ha cambiado su día a día y por qué, si pudiera elegir, volvería a su vida anterior.

El precio de la fama tras el Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México situó a Vozinha en el escaparate internacional. Su actuación ante España, en la que firmó siete paradas, contribuyó a un empate histórico de Cabo Verde. También destacó contra Uruguay y fue protagonista de la clasificación de su selección para las eliminatorias, donde el equipo africano llevó a Argentina hasta la prórroga. De los 56.000 seguidores que tenía antes del torneo pasó a superar los 28 millones, una cifra que ha transformado por completo su relación con el público y que, según el portero, tiene una cara menos agradable.

“Ya no tengo privacidad, o al menos tengo mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando”, explicó. El guardameta considera que muchas personas desean alcanzar la fama sin tener en cuenta las consecuencias que puede acarrear. “Mucha gente quiere ser famosa y tener un perfil público, pero solo ve el lado positivo de esa realidad”, señaló. “Sinceramente, si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la que tenía antes, escogería la que tenía antes”.

Las líneas rojas de Vozinha

La madre del guardameta recibe visitas de seguidores en su casa de Cabo Verde, donde algunas personas acuden para pedirle fotografías o conversar con ella. Una situación que preocupa a Vozinha, especialmente porque él no siempre puede estar presente para ayudar a su familia a gestionar esa atención. “Yo no estoy allí, así que no puedo ayudarles, así que tienen que aprender a convivir con la situación y a poner límites”, afirmó.

El portero ha explicado que, pese al interés comercial que despertó durante el Mundial, ha marcado sus propias líneas rojas. Por ahora, no quiere colaborar con marcas de tabaco, alcohol ni apuestas y pretende mantener el control sobre su imagen y para qué se utiliza.