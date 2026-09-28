Un jugador provoca dos expulsiones después de que le tiraran dos veces del pelo

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 SEP 2026 - 13:50h.

Dos jugadores de Antigua y Barbuda acabaron expulsados después de agarrar las rastas de un rival durante un partido que ya estaba sentenciado

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La Concacaf Nations League dejó una de esas escenas difíciles de imaginar en un partido de fútbol. El jugador de Anguila Aedan Scipio, reconocido por lucir unas rastas de más de metro y medio de longitud, provocó la expulsión de dos futbolistas de Antigua y Barbuda después de que ambos acabaran tirándole del pelo durante el encuentro, una acción que ya ocurrió la temporada pasada en LALIGA EA Sports. Las dos jugadas se produjeron con apenas 21 minutos de diferencia y terminaron con el conjunto local jugando con nueve futbolistas.

Dos expulsiones por dos tirones de pelo

El protagonista de la curiosa secuencia fue Aedan Scipio, centrocampista de 38 años de Anguila, que saltó al terreno de juego en el minuto 69 con una de sus señas de identidad más llamativas: unas rastas que alcanzan aproximadamente un metro y medio de longitud. El partido iba 5 a 0 a favor de Antigua y Barbuda, por lo que ya estaba decidido cuando Scipio entró al campo, pero la aparición del centrocampista terminó dando lugar a una situación completamente inesperada.

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Apenas tres minutos después de su entrada, Keon Greene, que tan solo había llevaba un minuto jugando, fue expulsado. El futbolista de Antigua y Barbuda tiró del cabello de Scipio durante una disputa y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja. La situación se repitió en el tramo final del encuentro. En el minuto 94, Shalon Knight volvió a agarrar las rastas del jugador de Anguila y recibió también la expulsión directa. De esta manera, Antigua y Barbuda terminó el partido con nueve jugadores.

Las expulsiones tuvieron poca incidencia en el resultado ya que Antigua y Barbuda tenía una ventaja amplia (5-0) cuando ambas se produjeron y no tuvo problemas para mantener ese marcador hasta el final. El partido, sin embargo, dejó una de las escenas más insólitas que se han vivido en los últimos años en los terrenos de juego.