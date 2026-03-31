Jorge Morán 31 MAR 2026 - 12:28h.

El francés bromeó sobre su padre Wilfried Mbappé

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La relación de Kylian Mbappé con su familia es espectacular. Sus padres siempre han estado apoyándole en sus mejores y peores momentos, pero además son una parte importante en su carrera. Su madre es su representante, Fayza Lamari, quién estuvo muy cerca en las negociaciones con el Real Madrid, mientras que su padre Wilfried siempre está mas alejado de los temas que tienen que ver con el deporte.

Aprovechando su concentración con la selección francesa, en dónde dejó muestras de que ha recuperado su mejor nivel con un golazo ante Brasil, el delantero del Real Madrid se pasó junto a Achraf Hakimi por el pódcast llamado 'The Bridge Show', presentado por Aurelien Tchouameni, en dónde bromeó con el interés de su padre en sus contratos.

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Kylian Mbappé bromea con la importancia de su padre

Mientras su madre intenta sacar el máximo rendimiento económico a los contratos de Mbappé, como haría cualquier representante, Wilfried siempre se mantiene alejado. Algo que ha desvelado el propio Kylian, quién bromeó de lo que podría cobrar si su padre llevara las negociaciones.

"Si mi padre mirara mis contratos, cobraría unos sueldos miserables", comenzó diciendo Mbappé en una frase que levantó las risas de todos los presentes. "Mi padre nunca ha mirado mis contratos, le dan totalmente igual. A mi padre le da igual", prosiguió el francés en el adelanto que el podcast ha publicado en redes sociales.

Aunque su padre fue entrenador y director en el club local AS Bondy, siempre se ha mantenido al margen de los contratos de sus hijos. Su figura se basa en el apoyo a sus hijos, asegurando que quiere ser 'un padre normal' y no un agente. Es decir, Wilfried siempre busca el bienestar de su hijo por encima del "proyecto Mbappé".