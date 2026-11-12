Álvaro Borrego 12 NOV 2026 - 18:01h.

Lo Celso es la gran novedad en el Betis después de tres partidos seguidos sin jugar un solo minuto

Cuándo será el sorteo de la segunda ronda de Copa del Rey: fechas, formato y equipos ya clasificados

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El Real Betis hará este jueves, a partir de las 19:00 horas, su debut en la primera ronda de Copa del Rey y lo realizará con una plantilla cogida con alfileres, dado que son hasta once las ausencias con las que Manuel Pellegrini ha tenido que preparar el encuentro. La última, la de José Antonio Morante, que arrastra unos problemas en el aductor derecho y podría decir adiós a lo que queda de año. Precisamente el entrenador chileno visita uno de los lugares que peores recuerdos le trae en su carrera, pues en el Municipal de Santo Domingo sufrió aquel histórico alcorconazo cuando por aquel entonces dirigía al Real Madrid. Un lunar que no quiere repetir, de ahí que el técnico verdiblanco haya puesto en liza un once muy reconocible, marcado, eso sí, por las bajas. Enfrente, un Navalcarnero que ya sabe lo que es derrotar a un Primera División.

El Navalcarnero, con todo

El Navalcarnero llega a esta cita situado en la séptima posición del Grupo 5 de Segunda RFEF tras un balance de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas en las diez primeras jornadas de Liga. En la Copa Federación, vía por la que han logrado el acceso a la Copa del Rey, llegaron hasta semifinales, ronda en la que cayeron contra el Recreativo de Huelva en los penaltis. Para este partido, Miguel Zárate García, entrenador del Navalcarnero, cuenta solo con la baja segura del portero Oscar López, al que sustituirá Álvaro Calado.

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Hasta once bajas en el Betis

Manuel Pellegrini no podrá contar este jueves con ninguno de los internacionales -Valles, Manu González, Ángel Ortiz, Marc Roca, Facundo Bernal, Fidalgo, Nelson Deossa, Ez Abde y Troy Parrott- además del Cucho Hernández, en la última fase de recuperación, y José Antonio Morante, lesionado de última hora. Un escenario que esboza una alineación con numerosas novedades, pero con un dibujo innegociable y una exigencia desde el minuto uno.

La primera de las novedades estará en la portería, en la que se estrenará un inédito Diego Conde, quien no ha dispuesto de minutos por una lesión que truncó sus expectativas tras llegar cedido desde el Villarreal, mientras que la defensa será muy reconocible con Héctor Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez y Junior Firpo.

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La ausencia del colombiano Cucho Hernández, convaleciente de una lesión muscular, y del irlandés Troy Parrott, con su selección, hará que Pellegrini alinee en punta a su comodín Aitor Ruibal, con una bandas que serán cosa de Antony y Rodrigo Riquelme, y un enlace en la media punta en la que entra Giovani Lo Celso.

El Real Betis sale Diego Conde; Bellerín, Llorente, Valentín Gómez, Junior; Fornals, Dani Ceballos, Lo Celso; Antony, Riquelme y Aitor Ruibal.