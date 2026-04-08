Fran Fuentes 08 ABR 2026 - 19:54h.

Onces plenamente reconocibles tanto en el cuadro parisino como en el conjunto red

El sueño de Luis Enrique con los jugadores del PSG: "Será difícil"

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Paris Saint-Germain y Liverpool se enfrentan en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League. El duelo, sin duda uno de los más interesantes de esta ronda, enfrentará a dos equipos que son claros candidatos a levantar el título. De esta ronda caerá uno de los aspirantes mientras que otro saldrá de lo más reforzado. Y es que, mientras que el conjunto parisino llega consolidado como líder de la Ligue 1, los reds han volcado sus esperanzas en esta competición, dado que, aunque pelean por estar en Champions el año que viene, se han descolgado en la Premier y están muy, pero que muy lejos de competir por el título. Estas son las dos alineaciones por las que apuestan Luis Enrique Martínez y Arne Slot en el Parque de los Príncipes.

En el equipo local, el PSG, en portería estará Matvéi Safonov. El ruso jugará escoltado por Marquinhos y Willian Pacho como pareja de centrales. Achraf Hakimi será el lateral derecho y Nuno Mendes actuará como lateral izquierdo.

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En el centro del campo, Vitinha será el ancla del equipo, con Warren Zaire-Emery y Joao Neves volando por delante como interiores. En ataque, por la banda derecha estará Désiré Doué, tirado a la izquierda jugará Kvicha Kvaratskhelia y como delantero centro, aunque con libertad de movimientos, jugará Ousmane Dembélé.

De este modo, el PSG sale con: Safonof; Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendez; Zaire-Emery, Vitinha, Joan Neves; Doué, Kvaratskhelia, Dembélé.

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Por su parte, el Liverpool sale con Giorgi Mamardashvili en portería. El georgiano estará escoltado por Ibrahima Konaté y Virgil van Dijk como pareja de centrales, con Joe Gómez en el lateral derecho y Milos Kerkez en el izquierdo.

Ya en el centro del campo, Ryan Gravenberch será el pivote, con Dominik Szoboslai y Alexis Mac Allister como interiores ligeramente por delante. Jeremie Frimpong actuará como extremo derecho, Florian Wirtz hará lo propio tirado a la banda izquierda y Hugo Ekitike será el delantero centro.

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De este modo, el Liverpool sale con: Mamardashvili; Joe Gómez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szobozlai; Frimpong, Wirtz y Ekitike.