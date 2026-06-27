El Valencia CF recupera el título de campeón del mundo no oficial que perdió en 2004

Sigue las mismas reglas que el boxeo, quien gana al campeón, se queda el título

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ValenciaAhora que ya se sabe que LaLiga arrancará el fin de semana del 16 de agosto, que el calendario se conocerá el 30 de junio y que Javier Tebas ya admitió la idea de separar la jornada 1 en dos fechas para que los equipos que más jugadores tengan en las rondas finales del Mundial puedan cumplir con los plazos estipulados de vacaciones y pretemporada, el Valencia CF ya sabe hasta cuando será, como poco, campeón del mundo oficioso, un título curioso y que recuperó el pasado mes de mayo ante el Athletic Club tras haberlo perdido en 2004.

Después de aquel partido contra el Athletic, el Valencia CF empató contra el Rayo Vallecano, le ganó a la Real Sociedad y terminó LALIGA venciendo al campeón, por lo que ese título de campeón del mundo, que se pone en juego en cada partido oficial, terminó en Mestalla y pasando el verano en Valencia.

Por qué el Valencia CF es campeón del mundo no oficioso

La explicación es sencilla, el campeonato no oficial del mundo es una clasificación oficiosa que empezó con el primer partido oficial de clubes de la historia y funciona como el boxeo: el que gana al campeón en partido oficial se convierte en nuevo campeón. El Athletic ostentaba el título, pues se lo arrebató al Deportivo Alavés la primera semana de mayo (2-4). Los de Quique Sánchez Flores habían hecho lo propio venciendo al Mallorca. El trofeo de campeón del mundo no oficial estaba en la Premier League, lo tenía el Manchester City, el Real Madrid se lo arrebató en la última Champions y pasó a España, dónde está todavía. Los merengues perdieron ante el Mallorca y ahí empezó el trasiego que ha acabado con el Valencia CF como campeón.

Es una anécdota, pero el Valencia CF no era campeón del mundo no oficioso desde 2004, cundo se lo arrebató el Real Madrid a los de Mestalla tras 12 partidos consecutivos conservándolo, recuerda el periodista José Alberto Chozas de La Media Inglesa. No obstante, se puede seguir el campeonato en directo en este enlace y, hasta el primer partido de LALIGA, dónde el Valencia CF lo pondrá en juego, se pasará el verano como campeón del mundo. Paradojas del destino.