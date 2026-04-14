Ana Peleteiro muestra tres ejercicios beneficiosos durante el embarazo

Celia Pérez 14 ABR 2026 - 16:40h.

Para la activación abdominal de las embarazadas

Ana Peleteiro hace el primer ‘house tour’ de su nueva casa y desvela quiénes serán sus vecinas

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La vida de Ana Peleteiro traspasa lo deportivo. La atleta, más allá de sus títulos, es también bastante conocida por su faceta de influencer, en la que comparte no sólo su día a día en cuanto a entrenamientos, sino que nos devela hechos de su vida más personal. Especialmente ahora con su embarazo, la gallega puede dedicar más tiempo a subir contenido y en esta ocasión ha decidido mostrar tres ejercicios beneficiosos durante en el embarazo.

Ya entrada en el tercer trimestre, Peleteiro ha grabado un vídeo en el que muestra la activación abdominal tan importante durante el embarazo y también para el postparto. Con ello, las embarazadas pueden reducir drásticamente el dolor lumbar, proteger la espalda al sostener el peso de la panza, disminuir el riesgo de diástasis abdominal severa y facilitar la recuperación postparto.

En los dos primeros ejercicios que realiza, aparece la atleta con una mancuerna, y en el tercero, lo hace con un disco de cinco kilos. Materiales que si no están en casa pueden ser sustituidos fácilmente por otros. En el vídeo y en el texto que acompaña el post, Peleteiro invita a la participación y a comentar cuáles son los beneficios que sus seguidores creen que puede traer dichos ejercicios.

A finales del año pasado, la atleta española decidió anunciar a través de su perfil de Instagram que espera un nuevo bebé junto a su pareja, el triplista francés Benjamin Compaoré, y con el que ya tuvo a Lua, nacida en diciembre de 2022. Ahora Peleteiro ya se encuentra en el tercer trimestre de su embarazo y su nuevo bebé no tardará mucho en llegar. Tal y como muestra en redes, la gallega sigue tan activa como siempre mientras que se prepara para la llegada del nuevo miembro de la familia en los próximos meses.