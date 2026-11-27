Pepe Jiménez Sevilla, 27 NOV 2026 - 13:20h.

Uno de los grandes momentos de la noche

El emotivo recuerdo de Fede Quintero a las víctimas de Urda en la IV Gala de Premios Desmarcadas: "Va para ellos"

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Fede Quintero, presidente de ElDesmarque, y Laura Gallego, cantante, protagonizaron uno de los grandes momentos de la noche en la IV Gala de Desmarcadas. La de Jerez de la Frontera, tras abrir la noche con una increíble actuación, celebraba su cumpleaños sobre el escenario del Teatro Lope de Vega, situación que fue recompensada con un gran detalle de la familia de ElDesmarque... con sorpresa: "Pues Joaquín Sánchez...".

Porque Fede Quintero, tras traerle una tarta e invitar al público presente a cantar el clásico cumpleaños feliz, le regaló ante todos los presentes una pequeña camiseta del Sevilla con 'Desmarcada' y el dorsal '1' a su espalda, situación que despertó una sonrisa entre todos los presentes, incluido Luis García Plaza, técnico blanquirrojo, pero el regalo sevillista llegaba tarde.

"Tú no sabes que Joaquín Sánchez me ha regalado otra del Betis", decía Laura Gallego entre las risas de los presentes agradeciendo, a su vez, el detalle de Quintero. "Yo le voy a poner las dos y que ella decida", decía en referencia a la pequeña que llegará en unos meses.

Dale al play superior de la noticia y disfruta de uno de los grandes momentos de la noche.