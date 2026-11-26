Basilio García Sevilla, 26 NOV 2026 - 23:09h.

La Consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía vuelve a estar presente

Marta Fernández, del miedo a una historia de éxitos y superación en el agua: "Lo que me daba terror, es mi pasión"

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Un año más, la Junta de Andalucía ha estado presente de manera institucional en la IV Gala Desmarcadas 2026 2026. La Consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha compartido esta noche tan importante para el deporte femenino y para ElDesmarque, en un marco tan espectacular como el Teatro Lope de Vega, recién remozado.

"Encantada de estar aquí, esto es un clásico. Vamos por la cuarta gala y me gustaría agradecer a ElDesmarque. Primero por la iniciativa tan bonita de premiar el esfuerzo, valores y de poner en el foco la esencia del deporte a través de la mujer. Como digo, la cuarta gala en nuestra tierra y en esta noche con muchas sorpresas. Estoy muy feliz y sobre todo feliz porque se ponga en valor todo lo que se hace aquí en Andalucía. Somos una gran potencia en nuestro país... y fuera de nuestro país", explicaba antes de entrar al recinto en el streaming de esta casa.

La consejera, que fue la encargada de entregar el Premio Desmarcadas a Marta Fernández, nadadora adaptada, ha puesto en valor el lugar donde se celebraba. "Tenemos el Centenario de la Generación del 27 el próximo año, pero en el 29 tenemos el Centenario de la Exposición del 29. Y todos estos pabellones, este Casino, el Lope de Vega, más pabellones que tenemos en este entorno pues forman parte del legado patrimonial que nos dejó esa exposición. Que estemos aquí en este Casino de la Exposición también es una manera de poner en valor no solo el patrimonio de la ciudad sino esos centenarios, esas exposiciones importantísimas aquí en Sevilla. Siempre nos recuerdan la vocación universal que tiene esta ciudad".

"Esa fusión entre la cultura, el patrimonio y el deporte son la gran identidad de Andalucía. Que ElDesmarque lo ponga en valor, pues yo me siento profundamente agradecida y lo quiero decir. Muchas gracias al desmarque por eso, por poner y mostrar el gran tesoro que tiene Andalucía con su cultura, su patrimonio y su deporte", reiteraba la consejera.