Basilio García Sevilla, 26 NOV 2026 - 23:04h.

La música de Sevilla, Jerez de la Frontera y El Carpio ha sonado en el Teatro Lope de Vega

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La IV Gala Desmarcadas 2026 ha tenido, cómo no, su nota musical. Junto a las grandes representantes del deporte femenino español, el Teatro Lope de Vega ha servido de escenario a artistas de primer nivel, comenzando con Laura Gallego y su espectacular interpretación de ‘Como una Ola’, el tema estrella de toda una leyenda como Rocío Jurado.

Han tenido cabida estilos musicales muy del sur, como el del sevillano Alejandro Astola, quien fusiona el flamenco tradicional con rock, funk y jazz, siendo considerado un artista 'flamenco-underground.

También ha intervenido el cantante Raule, natural de Jerez de la Frontera y conocido por mezclar flamenco, funk-pop y ritmos urbanos. Todo un deleite para los sentidos.

Por último, El Duende Callejero, desde la localidad cordobesa de El Carpio, ha interpretado la pieza final, dentro de su estilo de flamenco pop y rumba.