Doble bronce para el Sincro Sevilla en el Campeonato del Mundo júnior de natación artística

Redacción ElDesmarque 18 AGO 2026 - 11:59h.

La nadadora hispalense Daniela Velázquez sube al podio en Budapest (Hungría) con el equipo español en las rutinas libre y técnica

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El Club Natación Sincro Sevilla no ha faltado a su cita con el podio este pasado fin de semana con la selección española en los Campeonatos del Mundo júnior de natación artística, celebrados en Budapest. Tanto es así que, cumpliendo los pronósticos, la internacional del club hispalense Daniela Velázquez, única representante andaluza en la competición, se ha hecho con dos medallas en la capital magiar defendiendo los colores de nuestro país.

En concreto, la nadadora del Sincro Sevilla ha regresado de la cita mundialista de la categoría con dos bronces, conseguidos en las pruebas por equipos con el combinado nacional, en las rutinas técnicas y libre. Y la cosecha pudo ser mayor tras quedarse a las puertas de un tercer podio en la final por equipos acrobática, en la que España ocupaba la cuarta plaza a menos de medio punto de Bielorrusia, que completaba un podio liderado por Rusia y Kazajistán.

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Daniela Velázquez, que acudía al Mundial júnior después de participar este mismo verano en el Campeonato de Europa de la categoría en Múnich (Alemania), donde lograba tres medallas de plata con la selección, lograba su primer metal en Budapest en la rutina técnica por equipos. Con 273.0474 puntos, las representantes españolas subían al tercer cajón del podio tras verse superadas por la intocable Rusia, vencedora con 290.1267, y China, subcampeona con 283.0642.

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La segunda medalla de la nadadora del Sincro Sevilla llegaba en la última jornada en equipo técnico. En este caso, las promesas españolas se colgaban el bronce con un total de 251.18.46 puntos, siendo superadas igualmente por Rusia (277.6814) y China (261.3654) para poner el colofón a un gran Mundial para el equipo nacional, que con 10 metales (dos oros, cuatro platas y cuatro bronces) se proclamaba subcampeona del medallero tras Rusia, que acumulaba nueve oros y un bronce.